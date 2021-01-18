Необоснованные премии и госконтракты с нарушениями – что выявила проверка ГБУ «Город+»

Именно к периоду руководства Камневым этим медиаресурсом (2017-2018 и часть 2019 годов) у контролирующих городских органов возникали вопросы, касательно корректности расходования бюджетных средств.



Проверка Контрольно-счетной палаты (КСП) в 2019-м году нашла многочисленные финансовые нарушения, в частности в сфере госзакупок. Из документа, который опубликован на сайте КСП, может следовать, что бюджету Петербурга нанесли значительный урон, который может исчисляться десятками миллионов рублей. Чтобы разобраться в ситуации, редакция портала "Санкт-Петербург.ру" направила запросы в Главное следственное управление Следственного комитета Петербура, Прокуратуру и в Администрацию города.

Документ о результатах проверки финансовой деятельности «Город+» появился в октябре 2019 года. По-чиновничьи сухо и сжато «на бумаге» перечисляются нарушения, которые выявлены в ГБУ «Город+» в период 2017-2018 и часть 2019 годов. Нарушения допущены как минимум в 5 категориях деятельности, как следует из документа КСП:

- Нарушения в ходе исполнения бюджетов

- Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

- Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью

- Нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

- Неэффективное использование бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.



Одним из примеров нарушений, как следует из документа КСП, является заключение госконтрактов ГБУ «Город+» с несоблюдением закона при обосновании минимальной цены. Например, подрядчиком ГБУ выступало ООО «Медиа-Диалог» на оказание услуг по подготовке и размещению информации о деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга и других значимых для жителей Санкт-Петербурга сведений на портале «Электронное интернет-телевидение Правительства Санкт-Петербурга».

Стоит отметить, что за 2016-2019 года ООО «Медиа-Диалог» заключило с ГБУ «Город+» 7 контрактов на общую сумму более 23,8 млн рублей.

Как следует из материала на сайте госзакупок, ГБУ «Город+» при заключении как минимум одного из контрактов выбрал поставщиком ООО «Медиа Диалог», не смотря на то, что второй участник торгов предложил более низкую цену, что позволило бы городу сэкономить бюджету города более 218 000 рублей.

В результатах проверки "Города+" КСП обращает внимание, что был нарушен порядок оплаты труда - выписаны «премии» сотрудникам на сумму более 14 млн. рублей без должного обоснования: "...установлены и произведены выплаты стимулирующего характера: в 2017 году - в сумме 3 875,5 тыс. рублей; в 2018 году - в сумме 7 662,8 тыс. рублей; в 2019 году - в сумме 2 456,6 тыс. рублей без надлежащего обоснования, в отсутствие установленных Администрацией Губернатора Петербурга в отношении подведомственного учреждения показателей и критериев оценки эффективности труда работников".

После получения ответов от СК, Прокуратуры и Смольного на направленные нами запросы, мы обязательно вернемся к теме того, чем закончилась работа Камнева на Смольный в «Город+».

В настоящее время, по имеющейся у редакции информации, Камнев не занимает официальной должности в каком-либо государственном органе, однако участники медиа рынка обсуждают информацию, что он продолжает трудиться на Смольный в качестве блогера, ведущего сеть телеграм каналов.