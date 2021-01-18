Чаще всех про Беглова в январе пишут СМИ Смольного

Петербургские медиа

Первые три места закономерно заняли СМИ, принадлежащие Смольному. Так, сайт газеты "Петербургский дневник" за первые две недели упомянул главу 131 раз. На втором месте — интернет-телеканал Администрации "Город +" со 115-ю упоминаниями.

А вот порталу главного местного телеканала "Санкт-Петербург", несмотря на траты из городской казны, которые значительно превышают расходы и на первое и на второе СМИ Администрации, еще только предстоит постараться.

Сайт говорил про Беглова всего 86 раз. Ровно столько же, сколько и медиа Олега Третьякова — "Мойка78". Впрочем, с 11 января 2021 года, новым генеральным директором АО "ГАТР", управляющего каналом, назначен известный журналист Александр Малькевич. Вероятно, с его приходом ситуация с упоминаемостью губернатора исправится.

На четвертом месте идет сайт телеканала "78" с 78-ю упоминаниями. Весьма необычно, что официальный сайт Администрации Петербурга, основной рупор Смольного говорил о губернаторе в январе только 68 раз и поместился только на пятую строку рейтинга. На шестом и седьмом местах — самое популярное городское СМИ "Фонтанка" и небольшое "Форпост Северо-Запад". Они говорили о Беглове 65 и 63 раза соответственно. Кстати, седьмое место издание Горного института поделило с сайтом медиа-империи Александра Разоренова — ЗАКС.ру.

Восьмое место по упоминаниям главы города у ресурса Gazeta.spb.ru (61 раз), учредителем которого значится «Интернет-Буржуй» Андрей Рябых. Девятое — у сайта "Делового Петербурга", который в декабре прошлого года вошел в структуру "Известия", принадлежащую владельцам банка "Россия", братьям Ковальчукам (59 раз). Замыкает десятку издание экс-заместителя председателя комитета по печати Смольного Алексея Деменьтьева, АБН (50 упоминаний Беглова).

Телеграм

В мессенджере, который давно стал одной из главных сред, где публикуются новости, первое место по упоминаниям губернатора Петербурга тоже принадлежит официальному органу. Однако, в Телеграм в начале года о главе говорили не настолько часто, как в СМИ. Вероятно, сказалось большое количество выходных дней, когда новостная повестка со стороны Смольного практически иссякла.

Канал "Управление информации", где публикуются пресс-релизы Администрации города говорил про Александра Беглова в январе 63 раза и занял первую строку рейтинга. Далее – небольшой "Северный город" (36 раз). На третьем месте — официальный канал городского ТВ "78" с 24 упоминанями. Далее "Деловой Петербург" (19 раз).

Пятое место занял еще один канал пресс-службы Смольного — Пул78. Он рассказывал про губернатора в январе 17 раз.

Телеграм-варианты изданий городской Администрации не вошли в пятерку лидеров. "Петербургский дневник" говорил про Беглова в канале всего 14 раз, а "Город+" — 13. +». У телеграм-канала «Телеканала Санкт-Петербург» с упоминанием Беглова совсем грустная ситуация – за 15 дней января всего 4 упоминания.

В целом, начало года не стало слишком "урожайным" на события, в том числе с участием первого лица города. Это, возможно, вышло из-за новогодних каникул, когда активность чиновников Администрации практически была сведена к нулю. Вероятно, конец месяца станет более насыщенным новостями о Смольном и о главе Петербурга. Следить за упоминаниями глав Северо-Запада можно на сайте pMonitor и в телеграм-канале "Губернаторы СЗФО".