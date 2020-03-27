Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 27 марта

Главной темой дня стал режим самоизоляции, который следует соблюдать петербуржцам во время нерабочей недели с субботы, 28 марта, по пятницу, 5 апреля.

«Уверен, что петербуржцам хватит здравого смысла, чтобы ответственно выполнить условия самоизоляции. Каждый из нас отвечает не только за себя. Болезнь не щадит ни наших стариков, ни наших детей. Подумайте о них! У каждого из нас перед глазами история развития эпидемии в Италии», – заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Полная самоизоляция является ключевой мерой защиты от развития эпидемии на сегодняшний день, отметили в Смольном.

«Аргументы против режима самоизоляции могут приводить только безответственные и циничные люди. Политические и экономические интересы, которыми они руководствуются, делают их провокаторами. Я напоминаю о том, что за нарушение правил самоизоляции предусмотрена ответственность. Вплоть до уголовной», – добавил Беглов.

Второй новостью стал штраф за нарушение карантина в России, который могут ввести в ближайшее время.

В случае гибели заразившегося от нарушителя штраф составит от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тыс. Если действия россиянина во время карантина представляют угрозу для других, то его могут оштрафовать от 15 до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 до 150 тыс. Об этом говорится в тексте поправок в Кодекс об административных нарушениях.

При этом максимальный штраф может достигать 1 млн рублей. Такое наказание могут применить против юридических лиц, действия которых привели к гибели.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал перенос основного срока сдачи Единого государственного экзамена из-за COVID-19. В Минпросвещения РФ сообщили, что ЕГЭ начнут сдавать с 8 июня.

Также будут перенесены сроки Основного государственного экзамена. Учащиеся 9-х классов начнут сдавать ОГЭ с 9 июня, пишет ТАСС.

«Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», – пояснили в Минпросвещения РФ.

Самыми оперативными в Северной столице оказались «Питер ТВ», Topspbtv и «Росбалт».