Картина дня: поручение Путина создать Институт истории блокады Ленинграда в Петербурге и отмена ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Главной новостью, по данным «Монитора», стало поручение президента России Владимира Путина до 1 сентября 2020 года подготовить предложения по созданию в городе на Неве Института истории обороны и блокады Ленинграда. Приказ опубликован на сайте Кремля.

Что именно будет в Институте, не уточняется. Поручение адресовано правительству России, администрации президента и Смольному. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала отмена Петербургского международного экономического форума в 2020 году. Такое решение было принято в четверг, 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя оргкомитета ПМЭФ Андрея Белоусова.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», – уточнил он.

ПМЭФ-2020 не будут проводить в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал объём импортных цветов, которые привезли в Северную столицу и Ленобласть накануне Международного женского дня.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, из 16 млн цветов более 34 тыс. оказались заражены и будут уничтожены. Вредителей нашли в 36 партиях гвоздик, хризантем, роз, альстромерий, эустом и мимоз. Цветы привозили из Армении, Словакии, Латвии, Литвы, Италии, Кении, Колумбии, Нидерландов и Эквадора.

Самыми оперативными в Северной столице оказались «Росбалт», «Невские новости» и Gazeta.SPb.