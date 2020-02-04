Картина дня: интеграция Петербурга и Ленобласти и назначение Хабенского послом на Евро-2020

Главной новостью, по данным «Монитора», стало предложение о полной интеграции Петербурга и Ленобласти, которое в 2020 году планирует выдвинуть губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В этом году я буду предлагать подписать соглашение с Петербургом о полной интеграции: экономической, социальной и транспортной. Дело не в границах, дело в людях! Нужно поднимать этот вопрос», – отметил Дрозденко.

Он пояснил, что хочет, чтобы в Петербурге и Ленобласти действовали единые тарифы на коммунальные услуги, воду, электроэнергию, газ и так далее, а также чтобы в ближайшие годы были уравнены социальные льготы.

«Мы готовы в поддержку Петербурга определить зелёные парковые зоны в 30-километровой зоне вокруг мегаполиса, где категорически будет запрещена любая хозяйственная деятельность для того, чтобы это были „лёгкие“ Петербурга. Но мы просим и Петербург в соотношении 50/50 создать совместную программу по переработке мусора, который город ввозит в Ленобласть, и компенсировать часть экологической нагрузки, которую несут жители области. Это касается полигонов, которые принимают только петербургские отходы», – добавил губернатор Ленобласти.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал новый посол Петербурга на чемпионате Европы 2020 года по футболу – актёр Константин Хабенский. Об этом сообщается на странице оргкомитета турнира в Twitter.

Сертификат посла Хабенскому вручил генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Алексей Сорокин. Это произошло после благотворительной акции в петербургском НИИ детской онкологии.

«Для меня большая неожиданность и честь войти в такую команду послов», – сказал Хабенский.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова, власти Северной столицы ожидают, что во время матчей Евро-2020 фан-зону в городе на Неве посетят около миллиона человек.

Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал турнира. В городе на Неве сборная России сыграет с Бельгией (13 июня) и Финляндией (17 июня).

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало ограничение входа в вестибюль станции метро «Кировский завод» с 10 февраля. Как сообщили в пресс-службе подземки, там будут проводить капитальный ремонт эскалатора.

Ограничение будет действовать в период с 17:00 до 18:00 часов. Работы планируют завершить 17 апреля. Пассажиров просят заранее планировать маршрут.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и «Питертв».