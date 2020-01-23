Картина дня: третий случай госпитализации с подозрением на коронавирус в Петербурге и снос незаконных павильонов

Главной новостью, по данным «Монитора», стала третья госпитализация с подозрением на коронавирус в Петербурге.

Вечером в среду, 22 января, врачи госпитализировали из отеля туристку из Китая. Она почувствовала себя плохо и сама обратилась за медицинской помощью. Женщину доставили в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус.

Днём ранее в больницу из аэропорта Пулково были доставлены двое мужчин: россиянин и гражданин КНР. Им поставили предварительный диагноз – ОРВИ, однако изначально подозревали коронавирус. Дело в том, что этим вирусам присущи схожие симптомы: повышенная температура и слабость.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга рассказали, что лабораторные анализы показали у гражданина России наличие парагриппа третьего типа, у гражданки Китая наличие гриппа типа А. Как пишет РБК, врачи оценивают состояние больных как удовлетворительное.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал снос незаконных торговых павильонов в четырёх районах Северной столицы. У предпринимателей не были заключены договоры об аренде земли. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом, собственников объектов хотят привлечь к административной ответственности.

Сотрудники ведомства освободили участки на проспекте Металлистов, на Варшавской улице и на Новоизмайловском проспекте. Накануне освободить участки пришлось на Софийской улице и на проспекте Ударников.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала погода на пятницу, 24 января, в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на прогноз Северо-Западного УГМС, в город на Неве вернётся потепление, выпадет мокрый снег.

Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Ветер – западный, северо-западный – 7-12 м/с. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и Gazeta.SPb.