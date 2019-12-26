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Картина дня: открытие двух новых ледовых арен и снег в Петербурге

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© Фото: Unsplash / @srosinger3997

Темы дня

Где горожане смогут кататься на коньках и когда ожидается снегопад.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало открытие двух новых ледовых арен в Петербурге в 2020 году. Как пишет ПД со ссылкой на вице-губернатора города Владимира Кириллова, один каток появится в Приморском районе, другой – в Красногвардейском районе. Также в 2020 году закончат проектировать ещё две ледовые площадки в рамках программы городского финансирования.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал прорыв теплотрассы в Центральном районе Петербурга на улице Красного Текстильщика. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Из-за аварии улицу перекрыли для движения автомобилистов. Как сообщили очевидцы в сети, пострадавших нет. Причины, по которым произошёл прорыв теплотрассы, должны установить специалисты.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал прогноз погоды на пятницу, 27 декабря. В Петербурге ожидается мокрый снег.

По данным синоптиков, температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов. Ветер северный: ночью слабый, днём умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

В МЧС предупреждают о гололедице на дорогах.

К выходным в Северной столице похолодает до -4 градусов. Ожидается небольшой снегопад. В ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров поднимутся до -2 градусов. 

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Пятый канал», «Фонтанка» и Topspbtv.

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