  • 11 Декабрь 2019
USD 11.12.2019 63.5788 -0.1456
USD ММВБ 00:05 63.7554  
EUR 11.12.2019 70.3881 -0.1166
EUR ММВБ 00:05 70.5629  
Нефть($) 10.12.2019 64.37 +0.31
Нефть(p) 10.12.2019 4092.57 +10.38

Картина дня: приговор суда фигурантам дела о теракте в метро Петербурга и задержание гендиректора «Метростроя»

Автор:


© Фото: Александр Гальперин / РИА «Новости»

Темы дня

Какие сроки получили обвиняемые в теракте и в чём обвиняют гендиректора крупной компании.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало вынесение приговора фигурантам дела о теракте в петербургском метрополитене. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Фигурантов признали виновными в совершении террористического акта, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, в том числе незаконном изготовлении оружия.

Аброра Азимова, которого называли организатором теракта в метро, приговорили к пожизненному заключению. Остальным обвиняемым дали от 19 до 28 лет. На скамье подсудимых оказались 11 человек. Все они оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тыс. рублей.

Взрыв прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 16 человек, включая самого террориста.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало задержание в Петербурге генерального директора компании «Метрострой» Николая Александрова.

«По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения», – сообщает пресс-служба «Метростроя». В компании сообщили, что 9 и 10 декабря гендиректор на работе не появлялся.

Как пишет «Фонтанка», Александров задержан по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал пожар в цеху Кировского завода. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости», «Пятый канал» и «78» (13:47). 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:05. На территории цеха разлилась расплавленная сталь, что привело к возгоранию. Площадь пожара составила 40 кв. м. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности №2 шесть единиц техники и 36 спасателей. 

«В 16:22 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в МЧС.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Pitertv и Topspbtv.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним
    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета
    03.12.19
    Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник
    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal
    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров
    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram