Картина дня: приговор суда фигурантам дела о теракте в метро Петербурга и задержание гендиректора «Метростроя»

Главной новостью, по данным «Монитора», стало вынесение приговора фигурантам дела о теракте в петербургском метрополитене. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Фигурантов признали виновными в совершении террористического акта, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, в том числе незаконном изготовлении оружия.

Аброра Азимова, которого называли организатором теракта в метро, приговорили к пожизненному заключению. Остальным обвиняемым дали от 19 до 28 лет. На скамье подсудимых оказались 11 человек. Все они оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тыс. рублей.

Взрыв прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 16 человек, включая самого террориста.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало задержание в Петербурге генерального директора компании «Метрострой» Николая Александрова.

«По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения», – сообщает пресс-служба «Метростроя». В компании сообщили, что 9 и 10 декабря гендиректор на работе не появлялся.

Как пишет «Фонтанка», Александров задержан по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал пожар в цеху Кировского завода. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости», «Пятый канал» и «78» (13:47).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:05. На территории цеха разлилась расплавленная сталь, что привело к возгоранию. Площадь пожара составила 40 кв. м. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности №2 шесть единиц техники и 36 спасателей.

«В 16:22 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в МЧС.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Pitertv и Topspbtv.