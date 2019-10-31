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Картина дня: панихида по погибшим над Синаем и сбои в работе петербургского метро

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© Фото: Артём Килькин / КП

Темы дня

Где прошла церковная служба и как сбои повлияли на работу метро.

Главной новостью, по данным «Монитора», стала панихида по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей над Синайским полуостровом в 2015 году. 

На церковную службу в Троице-Измайловском соборе Петербурга пришли родные и близкие погибших. Позднее состоялась лития и возложение цветов у общего захоронения и памятника «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище, затем – возложение цветов к памятнику «Сад памяти» на Румболовской горе.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали сбои в работе петербургского метро. Первыми об этом написали ДП, Topspb (10:00) и «Пятый канал» (10:05). 

Утром в четверг, 31 ноября, в подземке произошёл сбой. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», он был связан с неисправностями поездов. На «оранжевой» ветке образовалось столпотворение. Движение было затруднено от станции метро «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского». Проблему исправили спустя примерно 20 минут.

Кроме того, в 7:40 из-за неисправности состава на станции «Международная» встали поезда «фиолетовой» ветки. Пассажиры жаловались на то, что поезда отправляются со станции «Комендантский проспект» с задержкой.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали дублирующие метро ночные автобусы, которые запустят в ноябрьские праздники.

Как сообщила пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», общественный транспорт по маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М будет работать три ночи подряд с 1 по 4 ноября. Движение автобусов будет осуществляться с 00:00 до 06:00 с интервалом 30 минут.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Gazeta.SPb и Pitertv.

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