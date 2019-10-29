Картина дня: двое погибших в результате взрыва колеса на заводе в Петербурге и лучший игрок и тренер в РПЛ

Главной новостью, по данным «Монитора», стал взрыв колеса контейнеровоза на территории Канонерского судоремонтного завода в Петербурге, в результате которого погибли двое рабочих. Первыми об этом написали «Пятый канал» (09:55), «78» (10:05) и «Фонтанка» (10:40).

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте, около 09:00 во вторник, 29 октября, при замене колеса на погрузчике для работы с контейнерами лопнул баллон колеса и вылетело стопорное кольцо диска.

В результате тяжёлые травмы получили два механика ООО «Терминал Святого Петра» 55 и 54 лет. Оба рабочих скончались до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал лучший тренер и игрок октября в Российской премьер-лиге.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, лучшим тренером болельщики и эксперты признали главного тренера «Зенита» Сергея Семака. За него проголосовали 60% респондентов. В октябре сине-бело-голубые одержали три победы в трёх матчах чемпионата и вернул себе первое место в турнирной таблице.

Второе место занял главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин (16,6%), третье – наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божевич (11,4%).

Лучшим игроком месяца признали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу. За три матча в октябре футболист забил четыре мяча и сделал три голевых передачи. За него проголосовало 70% болельщиков.

Второе место занял вратарь «Сочи» Сослан Джанаев (14%), отбивший три пенальти за три игры; третье – атакующий полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко (9%), забивший три мяча в двух матчах.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало количество осадков в Петербурге. Как рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Facebook, в октябре выпал 151% месячной нормы осадков. К утру вторника, 29 октября, высота снежного покрова достигла 6 см.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее рассказал, что в городе на Неве вплоть до 1 ноября будет идти мокрый снег, так что процент осадков за месяц может вырасти.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Gazeta.SPb и Pitertv.