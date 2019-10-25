Картина дня: завершение следствия по делу о теракте в метро Петербурга и спуск на воду боевого ледокола «Иван Папанин»

Главной новостью, по данным «Монитора», стало завершение следствия по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Первыми об этом написали 24 октября 5-tv (18:05), «Невские новости» (18:20), «78» (18:30).

«Московский окружной военный суд завершил судебное следствие по уголовному делу по теракту в метро Петербурга. Прения сторон начнутся 28 октября 2019 года в 11:00 в Ленинградском окружном военном суде", – сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Перед судом предстали 11 обвиняемых. Ни один из них свою вину в рамках судебного следствия не признал.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля «Иван Папанин» на «Адмиралтейских верфях». Первыми об этом написали «Невские новости», «Фонтанка» (13:35) и Regnum (13:45).

Корабль ледового класса разработан центральным конструкторским бюро «Алмаз». Он совмещает в себе возможности ледокола, патрульного и научно-исследовательского судна.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», штрафы Михаилу Боярскому за неправильную парковку на Невском проспекте. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, артисту выписали два штрафа.

«Данное лицо 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей», – цитируют слова ведомства в издании.

В начале октября 2019 года в сети появились фотографии нарушения ПДД. На них ихображён неправильно припаркованный «Мерседес» и его владелец – Михаил Боярский. ГИБДД обнародовала результаты проверки спустя две недели.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Пятый канал», Gazeta.SPb и «Росбалт».