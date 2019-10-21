Картина дня: повышение цен на гречку и новая система городской навигации Петербурга

Главной новостью, по данным «Монитора», стало возможное повышение цен на гречневую крупу в Петербурге. Первыми об этом написали «Фонтанка» (10:00), Pitertv (11:25) и АиФ (11:40).

За последнее время участники продовольственного рынка Северной столицы получили от поставщиков два письма о повышении закупочной стоимости на гречку. Как сообщает «Фонтанка», в своих письмах производители и дистрибьюторы ссылаются на дефицит на рынке сырья. Цены на гречиху повысились на 82% из-за сокращения посевных площадей и низкой урожайности.

В магазинах в среднем крупа должна подорожать на 15-20%, но в некоторых случаях суммарное повышение достигает 50%.

Письма получили как федеральные ретейлеры («Лента», X5 Retail Group), так и местные («Реалъ»).

Второй новостью, по данным «Монитора», стали новые карты единой схемы городского транспорта Петербурга. Единую систему пешеходной и транспортной навигации разработал комитет по градостроительству и архитектуре совместно с Союзом дизайнеров в рамках проекта «Твой бюджет».

Новые схемы получили тёмно-синее оформление, улицы обозначены цветом. Специалисты отметили, что тёмные схемы удобны для восприятия в тёмное время суток: светлый фон при горящих фонарях даёт эффект засветки.

Чтобы определить удобство новой навигационной системы, с 21 по 28 октября в тестовом режиме карты появятся на остановках общественного транспорта. Пока увидеть их можно у выхода из вестибюля станции метро «Василеостровская» на Среднем проспекте.

Также было запущено онлайн-голосование на сайте госуслуг, где можно оставить отзыв.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал бюджет на транспортную реформу в Петербурге. По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, за первую половину 2020 года из бюджета выделят почти 2 млрд рублей на деятельность коммерческий перевозчиков по схеме, которая действует в настоящий момент.

К середине 2020 года власти планируют убрать с дорог коммерческие маршрутные автобусы и заменить их на более крупные. Количество подвижного состава может сократиться на 35%. Для осуществление изменений городской бюджет должен будет выделить более 10 млрд рублей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Пятый канал», Gazeta.SPb и «Росбалт».