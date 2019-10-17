Картина дня: пятилетний шенген для «порядочных» туристов и оказание госуслуг банками вместо МФЦ в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стали пятилетние визы, которые Финляндия начнёт выдавать «порядочным» туристам со 2 февраля 2020 года. Оперативнее всех об этом сообщили телеканал «Фонтанка» (11:55), Regnum (12:15) и MR7 (12:25).

Как сообщили в генконсульстве, подать документы для оформления визы можно будет за 6 месяцев до начала планируемой поездки. Пятилетнюю визу оформят, если у заявителя за последние 3 года была оформлена многократная виза на 2 года, которая была использована по правилам и без нареканий.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало оказание населению Петербурга государственных услуг шестью российскими банками. Первыми об этом написали «Невские новости» (06:00), Gazeta.SPb (06:50) и Pitertv (07:35).

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Савву Шипова, в рамках тестирования законодательной инициативы министерства «Сбербанк», «Россельхозбанк», ВТБ, «Связь-банк», «Газпромбанк» и «Тинькофф банк» с 2020 года начнут оказывать гражданам ряд госуслуг. Организации смогут выплачивать пенсии и материнский капитал, принимать налоговые декларации, оформлять ИП, регистрировать и снимать с учёта страхователей. При этом, дополнительная плата за госуслуги взиматься не будет.

Таким образом, банки смогут предоставлять отдельные услуги Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

Эксперимент продлится два года. Если он окажется удачным, подобную практику начнут внедрять по всей стране.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала авария в Приморском районе Петербурга, в результате которой смяло три машины. Первыми о ДТП написали Pitertv (15:15) и MR7 (15:55).

Как рассказали свидетели происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», возле одного из домов по Комендантскому проспекту девушка 1991 года рождения за рулём Hyundai Solaris, выезжая на дорогу, не предоставила преимущество KIA Sorento, которым управлял мужчина 1976 года рождения. В результате столкновения KIA отбросило в припаркованный неподалёку автомобиль.

Как сообщают очевидцы, мужчину медики унесли на носилках, девушку посадили в машину скорой помощи. Чтобы достать водителя из Hyundai Solaris, спасателям пришлось вырезать дверь автомобиля.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Росбалт», «Пятый канал» и Metro.