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Картина дня: вице-губернаторы Петербурга, пожар в трамвае и филиал «Сколково»

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© Фото: «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

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Кто будет заниматься городскими вопросами и где утром случился пожар.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало внесение в Законодательное собрание новых кандидатур вице-губернаторов Петербурга губернатором города Александром Бегловым.

Депутатам предстоит изучить список и утвердить тех, кто в ближайшие годы будет заниматься городскими вопросами. В целом, список кандидатов ничем не отличается от ныне занимаемых постов.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал загоревшийся утром на проспекте Наставников трамвай «Чижик». Первыми об этом написали «78» (08:05), «Невские новости» (08:15) и «Фонтанка» (08:20). 

По словам очевидцев, внутри трамвай был задымлён, а на его крыше было открытое возгорание. В МЧС по Петербургу заявили, что горения не было, только замыкание. 

Пассажиров быстро эвакуировали из вагона. Происшествие привело к почти полуторачасовому сбою в работе частного трамвая, пишет «Фонтанка». 

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало возможное появление в Северной столице морского кластера «Сколково». Ожидается, что он получит все льготы столичной площадки.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в четверг, 19 сентября, на заседании рабочей группы в Петербургском государственном морском университете обсудили развитие морской отрасли России. Было озвучено предложение о создании морского филиала «Сколково» в Петербурге.

Вице-губернатор города на Неве Евгений Елин заявил, что эта идея заслуживает поддержки, так как может принести положительные результаты. Он подчеркнул, что ключевым сегментом экономики и формирующей бюджет отраслью Петербурга было и остаётся судостроение.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.

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