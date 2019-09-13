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Картина дня: матч «Зенит» – «Арсенал» и периодическое протапливание в Петербурге

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© Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

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Когда начнётся сезон протапливания и сколько человек придут на матч.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал очередном матч чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в пятницу, 13 сентября, на «Газпром Арене».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, хозяева сыграют в лазурной форме, вратарь – в чёрном, гости – в красно-жёлтой форме, вратарь гостей – в жёлтом.

На матче ожидается около 45 тыс. зрителей.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал сезон периодического протапливания в Петербурге, который начнётся с 16 сентября. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (17:05), «Невские новости» (17:55) и ДП (18:00).

«Во время периодического протапливания теплоснабжающими организациями осуществляется постепенное включение источников тепла для обеспечения отопительной циркуляции и создания возможности подключения потребителей к централизованной системе отопления», – сообщили в комитете по энергетике.

Подачу тепловой энергии начнут с дошкольных и средних образовательных учреждений, а также учреждений здравоохранения и социальной защиты.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал пожар в здании бывшего ПТУ на проспекте Римского-Корсакова. Первыми об этом написали «78» (15:35) и «Невские новости».

В результате происшествия погиб один человек. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу,  пол и личность погибшего устанавливаются. По предварительной информации, он является одним из бездомных, который грелся у костра. 

В здании на втором этаже выгорело помещение площадью 100 кв. м и коридор 60 кв. м. Спасатели ликвидировали открытое горение в 15:10. По данным МЧС, здание не эксплуатировалось. Пожар тушили 69 спасателей и 14 единиц техники.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.

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