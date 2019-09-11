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Картина дня: «Ласточки» Петербург – Москва и новая развязка в Кудрово

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© Фото: Сергей Ермохин / ДП

Темы дня

Где будут останавливаться поезда, и когда появится план развязки.

Главной новостью, по данным «Монитора», стали «Ласточки», которые будут курсировать между Петербургом и Москвой с 8 декабря.

Как сообщили в РЖД, ежедневно будут отправляться два поезда из Москвы и два – из Петербурга. «Ласточки» будут останавливаться на станциях: платформа НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочёк, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Тосно, Колпино и Обухово.

Продажа билетов уже стартовала.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало прибытие в Северную столицу первого в мире атомного контейнеровоза «Севморпуть». Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (11:40), Regnum и «78» (14:15).

Судно, на борту которого имеется ядерная энергетическая установка, вышло из порта Петропавловск-Камчатский 29 августа. Оно доставит в город на Неве 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами. Прибытие намечено на 14 или 15 сентября.

В Петербурге судно встретит комиссия из 15 человек, в которую вошли представители властей Петербурга, «Атомфлота» и МЧС.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали планы компании IKEA инвестировать почти 700 млн рублей в строительство новой развязки в Кудрово. Первыми об этом написали ДП (11:10), «Невские новости» (13:35) и «78» (16:30).

Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, строительство будет финансироваться с помощью договора пожертвования.

«Необходимо до конца года завершить разработку проекта планировки территории будущей развязки, на основе которого будет сделан проект продолжения Центральной улицы до Мурманского шоссе с реконструкцией транспортной развязки с ИКЕА», – приводит пресс-служба слова главы комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Дениса Седова.

Деньги от IKEA дорожный фонд Ленобласти будет получать поэтапно до 2025 года. Проект строительства развязки должен быть готов к середине 2020 года.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.

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