Картина дня: итоги выборов и Крестный ход в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стали предварительные итоги выборов губернатора в Петербурге. Как сообщает Горизбирком, по результатам обработки 98,93% протоколов, врио главы города Александр Беглов набрал 64,47% голосов.

Второе место занял кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,85%. Третье – кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов с 15,99%. Всего на выборах проголосовали 1 133 157 избирателей (30,05%). Данные протоколов на цифровых участках ещё не учтены.

Явка в этом году – рекордно низкая: в 2014 году она составляла 39,36% (тогда победил Георгий Полтавченко с 79,3%), в 2003 году – 39,13% (победила Валентина Матвиенко с 63%), в 2000 году – 47,74% (победил Владимир Яковлев с 72,69%).

Второй новостью, по данным «Монитора», стали ограничения движения транспорта в центре Петербурга во время Крестного хода, приуроченного ко Дню святого благоверного князя Александра Невского.

Нельзя будет проехать с 20:00 11 сентября до 11:30 12 сентября по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и по переулку Сергея Тюленина. Парковка будет запрещена.

С 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября будет перекрыто движение по участку площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

Во время шествия с 10:30 до 13:30 12 сентября перекроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского (поэтапно по ходу движения колонны) и площадь Александра Невского.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала электронная петиция жителей Самары с требованием от местных властей извиниться за приглашение на День города певца Димы Билана.

«Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звёзд», – говорится в петиции. Её автор добавляет, что певец «вёл себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

На данный момент петицию подписали более трёхсот человек. Как пишет РИА «Новости», в комментариях к обращению, а также в социальных сетях посетители концерта оставили преимущественно негативные комментарии.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.