Картина дня: перенос сроков открытия новых станций метро, митинг против произвола на выборах и сотни просфор в Неве

Главной новостью, по данным «Монитора», стал перенос сроков открытия новых станций метро Фрунзенского радиуса – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» объяснил перенос тем, что станции не готовы к внештатным ситуациям: «Сегодня [в четверг, 5 сентября, – прим. ред.] утром я проверял объект. Станции запущены и работают в тестовом режиме. Но по работе во внештатных ситуациях полной уверенности нет. С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю».

Он добавил, что метро «откроется в сентябре, но когда будет полная гарантия безопасности».

Второй новостью, по данным «Монитора», стал согласованный митинг против произвола на петербургских выборах.

Митинг в защиту честных выборов и против фальсификаций начался на площади Ленина в четверг, 5 сентября, в 19:00. По сообщениям СМИ, митингующих собралось около 200 человек. Как сообщает «ЗакС.Ру», рядом с площадью стояли более 30 машин полиции и ОМОНа, а также около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал богослужебный литургический хлеб, который выбросили в Неву. Первыми об этом написали «Невские новости» (15:50) и «Фонтанка» (18:35).

Петербуржцы заметили в водах Невы сотни церковных просфор. Как уточнили местные жители, хлеб был просроченным, сообщает Piter.TV.

Среди пользователей в социальных сетях начались споры по поводу случившегося. Кто именно выбросил в воду такое количество просфор – неизвестно.

Просфоры нельзя выбрасывать в мусорку или скармливать животным. Их нужно сжигать, пускать по проточной воде или закапывать там, где не ходят люди, благодаря чему святыня не будет попрана ногами.

Во многих церквях есть место, где сжигают сломанные кресты и просфоры. По воде хлеб утилизируют редко.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Regnum и «Фонтанка».