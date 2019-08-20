Картина дня: Петербург в пятёрке самых тусовочных городов мира и перекрытие въезда на ЗСД

Главной новостью, по данным «Монитора», стало попадает Петербурга в рейтинг самых популярных городов мира для вечеринок. Первыми об этом написали «78» (07:40), ДП (07:55) и «Невские новости» (08:15).

Портал о путешествиях Lonely Planet поставил Северную столицу на четвёртое место. Как сообщает издание, в Петербурге работает около 195 баров и клубов. При этом цены на алкоголь и проживание по мировым меркам невысоки.

Первое место заняла столица Сербии Белград. На втором, третьем и пятом местах – мексиканские Плайя-дель-Кармен, Сингапур и курорт Кабо-Сан-Лукас соответственно.

Второй новостью, по данным «Монитора», закрытие въезда на ЗСД с Левашовского шоссе из-за строительства развязки с Новым шоссе.

Ограничения вступят в силу в 12:00 в среду, 21 августа. Будет ремонтироваться покрытие по всей длине въезда в сторону Богатырского проспекта. Работы продлятся до 08:00 пятницы, 23 августа.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала переменчивая погода в Северной столице.

Как сообщает портал Gismeteo, в среду, 21 августа, температура воздуха в городе на Неве поднимется до +19 градусов. Ожидается дождь и гроза. До конца недели температура продержится в пределах от +17 до +20 градусов. Будет сыро.

В понедельник, 26 августа, вернётся солнце и тепло. К концу недели температура должна подняться до +26 градусов.

Однако в первых числах сентября ожидаются дожди и похолодание до +10 градусов.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «78» и «Фонтанка».