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Картина дня: депортация нелегальных мигрантов из Петербурга и погода в выходные

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© Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Темы дня

Сколько иностранцев выдворили судебные приставы, и какая погода ожидается в Северной столице.

Главной новостью, по данным «Монитора», стала депортация нелегальных мигрантов из Петербурга. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:50), Regnum (11:30) и «Фонтанка» (11:55).

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, с начала 2019 года по решению суда за пределы РФ были депортированы 1075 человека (из них 487 мигрантов – в летний сезон).

«Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана – 60% и 20% от общей численности выдворенных соответственно. Также сроки пребывания в России нарушают граждане ближнего зарубежья, Индии, Нигерии, Камеруна, Египта, Алжира и других стран», – отметили приставы.

Все выдворенные иностранцы в течение 5 лет не смогут въехать на территорию РФ.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало поручение президента России Владимира Путина модернизировать военный аэродром Левашово в Выборгском районе Петербурга до 2022 года.

Для этого площадь около 198 гектаров будет отчуждена от государственной собственности. Средства, полученные от продажи, пойдут на реконструкцию. Модернизировать должны все объекты, находящиеся на территории аэродрома.

Соглашение будет заключено без конкурса. Концессионером выступит ООО «Авиапредприятие Газпромавиа» – дочерняя структура «Газпрома». От имени РФ в проекте концедентом станет Министерство обороны.

Третьей новостью дня стала погода в Северной столице в выходные.

Как сообщает пресс-служба «Росгидрометцентра», в субботу, 17 августа, и воскресенье, 18 августа, температура воздуха в городе составит +24 градуса. По ночам – от +12 до +14 градусов.

В оба выходных будет малооблачно.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Фонтанка».

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