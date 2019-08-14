Картина дня: два крупных пожара в Петербурге и разводка Гренадерского моста в ночь на 16 августа

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар на проспекте Народного Ополчения, 28. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:15), «Фонтанка» (14:40) и «78» (14:47).

Пожар возник около 14:00 в торговых рядах, а затем перекинулся на соседний ангар. Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, площадь возгорания увеличилась с 60 кв. м до 400 кв. м. К месту ЧП были направлены дополнительные экипажи спасателей.

В 15:18 прошла локализация огня. Общее количество пожарных, задействованных в тушении, составило 85 человек, были направлены более 21 единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал пожар в бизнес-центре «Ленинград» на Малом проспекте, 58. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (17:15), «Фонтанка» (17:20) и ДП (17:40).

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило около 17:00. Первое пожарное подразделение прибыло в 17:06. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг №1 БИС.

Спустя час пожарным не удалось справиться с огнём, он становился только сильнее, поэтому ранг пожара повысили до третьего из пяти номеров сложности. В 18:30 его понизили до первого.

В 4-х этажном БЦ «Ленинград» горела кровля и чердачное помещение на площади 600 кв. м. Из здания были эвакуированы 550 человек. На месте происшествия работали 157 спасателей и 40 единиц техники.

В пресс-службе МЧС сообщили, что загоревшиеся этажи не эксплуатируются – там недавно завершился ремонт.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала разводка Гренадерского моста, который соединяет Аптекарский остров с Выборгской стороной.

Как сообщает пресс-служба «Мостотреста», в ночь на пятницу, 16 августа, перебраться по Гренадерскому мосту будет нельзя с 01:30 до 04:30.

Все остальные разводные мосты Северной столицы – Володарский, Александра Невского, Большеохтинский, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский – будут разведены по обычному расписанию.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Фонтанка».