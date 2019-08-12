Картина дня: радиационная обстановка в Петербурге и метеоритный дождь в ночь на 13 августа

Главной новостью, по данным «Монитора», стала радиационная обстановка в Северной столице.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, «по состоянию на 11 августа 2019 года радиационная обстановка в Петербурге стабильная и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей». Специалисты заверяют, что измеряют радиационный фон непрерывно в воздухе, почве и водоёмах.

8 августа под Северодвинском произошёл взрыв при испытательных работах. Их характер долгое время не раскрывался. Позже Росатом сообщил, что погибли пятеро учёных, и что есть пострадавшие. Затем стало известно, что учёные-испытатели погибли при взрыве малогабаритного ядерного реактора, являющегося частью двигателя объекта военного назначения.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал метеоритный дождь, который пройдёт в Петербурге в ночь на вторник, 13 августа.

Пик метеорного потока Персеиды ожидается к 05:00 во вторник. По прогнозам синоптиков, в это время погода будет пасмурной, поэтому увидеть падающие звёзды будет затруднительно.

Лучше всего за ежегодным астрономическим явлением наблюдать за городом, где небо не засвечивают фонари и подсветка зданий.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало торжественно-траурное мероприятие в честь 19-ой годовщины гибели в Баренцевом море моряков-подводников атомного подводного крейсера «Курск».

К мемориалу «Курск» и на могилы погибших возложили цветы, им также были отданы воинские почести.

На Серафимовском кладбище самое большое захоронение экипажа АПЛ «Курск» в России: там похоронены 32 члена экипажа и его командир. Атомная подлодка затонула 12 августа 2000 года. В результате трагедии погибли все 118 членов экипажа.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Фонтанка».