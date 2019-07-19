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Картина дня: перекрытие КАД из-за парада ВМФ и дополнительный поезд между Петербургом и Москвой

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© Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Когда пройдет парад ВМФ и какое будет расписание у поезда.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало перекрытие Кольцевой автодороги (КАД) в районе дамбы из-за Главного военно-морского  парада, который пройдет 28 июля. Первыми об этом написали ДП (20:05) и «Невские новости» (20:15).

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения парада 28 июля в период с 07:00 до 17:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на участке КАД в районе Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (дамба) в обоих направлениях», – сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Трассу перекроют от развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к порту Бронка до развязки на пересечении с Приморским шоссе.

 

Проехать по участку КАД смогут только жители Кронштадта с аккредитованным транспортом и экстренные службы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
 

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стал сильный дождь, прошедший в Северной столице. В период с 13:00 18 июля до 08:00 19 июля в Петербурге выпало 17 мм осадков.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», серьезных подтоплений в этот раз удалось избежать. В компанию поступило 45 заявок на локальные подтопления. Их устраняли аварийные бригады.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал пуск дополнительного двухэтажного поезда между Петербургом и Москвой. Состав выйдет на маршрут 2 августа. Первыми об этом написали «Невские новости» (11:55), «78» (15:45) и ДП (16:20). 

Из Петербурга в Москву поезд будет уходить в 1:15 по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути – 10 часов. 

По тем же дням в 22:00 поезд будет отправляться из Москвы в Петербург. Время в пути – 8,5 часов. 

«Поезд будет совершать остановки на станциях Бологое, Вышний Волочек, Тверь. При следовании из Москвы промежуточная остановка запланирована на станции Бологое», – сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Последний состав из Москвы в Петербург отправится 28 августа, из Петербурга в Москву – 30 августа.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», ДП, «Невские новости».

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