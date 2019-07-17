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Картина дня: Петербург в топ-200 опасных городов мира и обвинение двух росгвардейцев в попытке подбросить наркотики

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© Фото: Instagram / @arsnevl

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Какие города заняли первое и последнее места в рейтинге и что вменяют сотрудникам Росгвардии.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало попадание Петербурга в рейтинг самых опасных городов мира по версии исследовательского сервиса Numbeo. Северная столица заняла 196 из 328 мест, опустившись на три позиции с прошлой версии рейтинга.

В список попали и другие российские города: Новосибирск занял 125 место, Екатеринбург –130 место, Москва – 185 место, Нижний Новгород – 275 место.

На первую строчку по опасности поместили столицу Венесуэлы – город Каракас. Самым безопасным городом мира признали арабский Абу-Даби.

Индекс безопасности в Петербурге выше индекса преступности: 60,57 – 30,43. Рейтинг был составлен на основе онлайн-опроса в первом полугодии 2019 года.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стали слухи о переходе вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме в «Зенит». О возможном трансфере футболиста написал комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (18:15) и «Невские новости» (19:25).

Как заявил генеральный директор петербургского футбольного клуба Александр Медведев, «Зенит» не рассматривал кандидатуру Гилерме в качестве усиления команды, сообщает РИА «Новости».

«Это не соответствует действительности, мы кандидатуру Гилерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции», – заявил Медведев.

Контракт Гилерме с «Локомотивом» рассчитан до декабря.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало задержание в Петербурге двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Следственный комитет вменяет им вымогательство денег после подкидывания наркотиков подростку. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (15:25), Regnum (19:15) и ДП (19:50).

По версии следствия, во вторник, 16 июля, подозреваемые, «создав видимость изъятия у несовершеннолетнего 2003 года рождения наркотических средств и привлечения его к уголовной ответственности», потребовали у него взятку в размере 300 тыс. рублей.

«Реализуя свой преступный умысел, подозреваемые получили с потерпевшего часть взятки в размере 140 тыс. рублей, после чего были задержаны», – сообщается на сайте управления Следственного комитета по Петербургу.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», ДП, «Невские новости».

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