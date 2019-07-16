В Петербурге представили Mercedes российской сборки

Автомобили Mercedes-Benz E-class российского производства показали в дилерском центре «Автодом Пулково» в Петербурге. Их произвели на заводе немецкой компании, расположенном в подмосковном индустриальном парке «Есипово».

Старт продаж автомобилей начался в начале июля. В дилерской компании отметили, что никаких кардинальных отличий между автомобилями российского и европейского производства нет. Как рассказал заместитель директора дилерского центра «Автодом Пулково» Илья Герасименко, местное производство позволит избежать роста цен на автомобили, вызываемые колебаниями валютных курсов.

Автомобильный завод Mercedes-Benz около Москвы был открыт в начале апреля 2019 года. В проект было инвестировано более 250 млн евро.

Mercedes E-class – первая модель, производимая на российском предприятии марки. В дальнейшем на предприятии будут производить кроссоверы GLE, GLC и GLS, а также модель S-class. Планируется, что ежегодно завод будет выпускать около 25 тыс. автомобилей для российского рынка.