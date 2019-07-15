Картина дня: матч «Зенит» – «Тамбов» и обстрел отдыхающих на озере Круглое в Ленобласти

Главной новостью, по данным «Монитора», стал матч между «Зенитом» и «Тамбовом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел вечером в воскресенье, 14 июля.

Футболисты петербургского клуба победили со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена». Матч стал самым посещаемым в первом туре РПЛ: на игру пришли около 45 тыс. зрителей.

В составе «Зенита» голы забили Александр Ерохин (46 минута) и Артем Дзюба (48 минута). У «Тамбова» отличился Олабиран Муйива (71 минута).

21 июля сине-бело-голубые сыграют еще с одним дебютантом РПЛ – ФК «Сочи».

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало уголовное дело по факту обстрела отдыхающей семьи на озере Круглое в Ленобласти. В момент обстрела люди находились в надувной лодке. Оперативнее всех об этом написали 47news, «Невские новости» (12:30) и «78» (13:20).

По версии следствия, в субботу вечером, 13 июля, неизвестный, находясь на берегу озера Круглое в ДНП «Кясселево» Всеволожского района, из хулиганских побуждений выстрелил не менее двух раз в лодку с тремя взрослыми и двумя детьми.

Стрелял злоумышленник из гладкоствольного охотничьего оружия, а затем скрылся. В людей он не попал: в результате инцидента никто не пострадал.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало столкновение теплохода «Метеор» с Дворцовой набережной напротив входа в Эрмитаж у причала. Первыми об этом сообщили «78» (18:40), «Невские новости» (19:25) и ДП (19:50).

При столкновении повредилась носовая часть судна. После неудачной попытки пришвартоваться «Метеор» двинулся дальше по Неве вдоль Дворцовой набережной.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», ДП, «Невские новости».