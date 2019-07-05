Картина дня: новый игрок «Зенита» и перекрытие съезда с КАД на Красносельское шоссе

Главной новостью, по данным «Монитора», стал переход 25-летнего защитника Дугласа Сантоса из немецкого «Гамбурга» в «Зенит». Срок контракта – 5 лет. Первыми об этом написали «Фонтанка» (4 июля в 23:10), АиФ (5 июля в 09:55) и Regnum (10:35).

«Халк – мой друг, мы с ним давно знакомы. Он убедил меня в том, что это будет правильное решение (переезд в Петербург – прим. ред.) и что все будет здорово», – рассказал Сантос. Оба футболиста родились в одном в штате – Параиба на востоке Бразилии.

Сантос – чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии.

Как сообщает пресс-служба петербургской команды, в пятницу, 5 июля, «Зенит» также продлил контракты с вратарем Михаилом Кержаковым и полузащитником Юрием Жирковым на сезон 2019/20.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало перекрытие съезда с внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе по направлению в деревню Пески. На участке будут устранять колейность дорожного покрытия. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (11:30), ДП (11:55) и «Фонтанка» (12:20).

На развязке КАД с трассой «Стрельна – Пески» съезд перекроют с 7 по 11 июля. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщают, что работы будут вести в круглосуточном режиме, однако из-за непогоды сроки могут сдвинуться.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало решение властей Петербурга выплатить семьям погибших в Баренцевом море подводников денежные компенсации. «Семьям (родственникам) погибших моряков будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей на семью за каждого погибшего», – сообщает пресс-служба Смольного. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Петербурга.

Ранее, 1 июля, в Баренцевом море произошла трагедия. При пожаре на атомной глубоководной станции АС-31 погибли 14 офицеров. Подводники были закреплены за воинской частью, расположенной в Петербурге. Четырем погибшим морякам президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России.

Церемония прощания с моряками пройдет на Серафимовском кладбище в Петербурге в закрытом режиме – по просьбе их родственников. Подводников похоронят рядом с мемориалом погибших в 2000 году моряков АПЛ «Курск».

Самыми оперативными в Петербурге оказались АиФ, «Невские новости» и «Фонтанка».