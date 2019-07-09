  • 10 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 13:20 63.7434  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 13:20 71.5239  
Нефть($) 10.07.2019 65.29 +1.15
Нефть(p) 10.07.2019 4219.78 +81.74

Картина дня: переход Сутормина из «Рубина» в «Зенит» и пожар в петербургском метро

Автор:


© Фото: РИА «Новости»

Темы дня

Что известно о трансфере футболиста и что случилось в петербургской подземке.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал переход полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». Первыми об этом написали «78» (8 июля в 20:15), «Фонтанка» (20:25) и «Невские новости» (20:50).

Сутормин начинал свою карьеру в молодежной команде сине-бело-голубых, однако потом ушел в свободной плавание. В конце июня он перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через 10 дней в «Зенит».

«Переход Сутормина – это „Санта-Барбара“, как многие написали. Но никаких нарушений закона нет. Игрок не был зарегистрирован „Рубином“ в лиге. Такие переходы бывают», – заявил глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. 

«Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 1 год», – сообщили в «Зените». Во вторник, 9 июля, у футболиста прошла первая тренировка. 

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало перекрытие движения на «красной» линии метро. Оперативнее всех об этом написали «78» (15:25), ДП (15:55) и АиФ (17:50).

В тоннеле метро на участке от станции «Площадь Восстания» до «Площади Ленина» обнаружили дефект муфты кабеля. Неисправность вызвала небольшое возгорание, которое в быстро потушили сотрудники подземки.

Движение поездов останавливали на шесть минут. 

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала погода в среду, 10 июля, в Петербурге. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 10 июля в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.

Днем петербуржцев будет радовать теплая погода без дождей. Воздух прогреется от +18 до +20 градусов. Скорость ветра составит от 6 до 11 м/с, в прибрежных зонах порывы ветра могут достигать 13 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «78» и ДП.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Краски, специи и любовь»: топ-6 индийских кафе и ресторанов в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие заведения Северной столицы, где можно поесть индийской еды, послушать красивую музыку и отдохнуть в окружении красок и контрастов.

    читать далее →

    «Самый непримечательный»: история Демидова моста через канал Грибоедова

    Совсем скоро переправа через канал Грибоедова, где сейчас красуется Демидов мост, отметит 280-летний юбилей. Рассказываем историю, на первый взгляд, «самого непримечательного» моста в Петербурге.

    читать далее →

    Топ-7 мест, где дешевле и уютнее играть в боулинг в Петербурге

    Собрали лучшие боулинг-клубы Северной столицы. Главные критерии – цена, целостность инвентаря и расположение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.07.19
    Как и куда сдать катализатор в Петербурге?
    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович
    24.06.19
    Почему стоит работать с криптовалютой? Ответ от обменника 365Cash.co
    21.06.19
    Металлические шкафы для спортивных раздевалок: виды и преимущества
    20.06.19
    Профессия онколог
    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram