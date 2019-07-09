Картина дня: переход Сутормина из «Рубина» в «Зенит» и пожар в петербургском метро

Главной новостью, по данным «Монитора», стал переход полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». Первыми об этом написали «78» (8 июля в 20:15), «Фонтанка» (20:25) и «Невские новости» (20:50).

Сутормин начинал свою карьеру в молодежной команде сине-бело-голубых, однако потом ушел в свободной плавание. В конце июня он перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через 10 дней в «Зенит».

«Переход Сутормина – это „Санта-Барбара“, как многие написали. Но никаких нарушений закона нет. Игрок не был зарегистрирован „Рубином“ в лиге. Такие переходы бывают», – заявил глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

«Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 1 год», – сообщили в «Зените». Во вторник, 9 июля, у футболиста прошла первая тренировка.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало перекрытие движения на «красной» линии метро. Оперативнее всех об этом написали «78» (15:25), ДП (15:55) и АиФ (17:50).

В тоннеле метро на участке от станции «Площадь Восстания» до «Площади Ленина» обнаружили дефект муфты кабеля. Неисправность вызвала небольшое возгорание, которое в быстро потушили сотрудники подземки.

Движение поездов останавливали на шесть минут.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала погода в среду, 10 июля, в Петербурге. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 10 июля в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.

Днем петербуржцев будет радовать теплая погода без дождей. Воздух прогреется от +18 до +20 градусов. Скорость ветра составит от 6 до 11 м/с, в прибрежных зонах порывы ветра могут достигать 13 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «78» и ДП.