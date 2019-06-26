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Картина дня: возвращение ПАСЕ полномочий российской делегации и перекрытие внешнего кольца КАД

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© Фото: Доминик Бутен / РИА «Новости»

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На каких условиях ПАСЕ вернула российской делегации полномочия и на сколько перекроют участок КАД.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, согласно которой российская делегация может вернуться к работе. «За» проголосовали 116 депутатов, «против» – 62, воздержалось – 15.

В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.

В резолюции сказано, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств».

Украинская делегация после объявления решения покинула заседание, сообщает РИА «Новости».

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало перекрытие участка внешнего кольца КАД от  Парашютной улицы до проспекта Культуры с 1 июля по 1 сентября. Первыми об этом написали «Фонтанка» (10:02), Regnum (10:07) и АиФ (11:17).

Участок КАД перекроют из-за реконструкции дороги и работ по устройству третьей полосы. «Будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо. Движение в оба направления будет осуществляться по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении», – сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского переименовать Петербург в Петроград, а затем объединить город с Ленобластью. Оперативнее всех об этом написали ДП (16:05), «Фонтанка» (16:15) и «Невские новости» (16:30).

Город, по мнению Жириновского, нужно «по-русски назвать – Петроград». Политик заявил, что в России слишком много регионов: вместо 85 их должно быть 40. «40 губерний по 5 млн [жителей – прим. ред.], легче управлять», – сказал политик на заседании Госсовета по развитию сети автодорог.

Лидер ЛДПР отметил, что тема укрупнения напрямую связана с дорожной тематикой: «Как строить дорогу, если кончается субъект через 100 км и там другой субъект, другой бюджет».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», ДП и «Невские новости».

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