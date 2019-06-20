Картина дня: «прямая линия» с Путиным и первая разметка в виде «вафельницы» в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стала семнадцатая «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Ее обсуждали федеральные и петербургские СМИ на протяжении всего дня.

Путин ответил на 81 вопрос за 4 часа 8 минут. Глаза страны говорил об арестах за экономические преступления, оскорблении власти, ответственности за оборот наркотиков, о деле Голунова, зарплатах, проблеме мусора, борьбе с ленью, стыде, замене чиновников на роботов, а также затронул другие темы, которые интересовали россиян.

Рекорды предыдущих «прямых линий» побить в этот раз не удалось.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стали планы ФК «Зенит» и «Уфа» поменяться домашними матчами. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (15:35), АиФ (17:35) и «Невские новости» (18:25).

ФК «Уфа» попросил петербургский «Зенит» обменяться кругами, чтобы провести матчи чемпионата России при комфортной погоде. По словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, «уфимского футбольному клубу лучше принимать соперника в теплое время, а в Петербурге благодаря крытому стадиону „Газпром Арена“ можно играть в любую погоду». Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пообещал обдумать предложение.

На данный момент матч первого круга между командами в рамках 7-го тура РПЛ запланирован 24 августа в Петербурге, а игра второго круга в 21-м туре – 8 марта в Уфе.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало появление в Петербурге первой разметки в виде «вафельницы». Первыми об этом написали «Невские новости» (13:50) и ДП (19:50).

В ночь на четверг, 20 июня, на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели нанесли первую в городе «вафельную» разметку.

«Целью нанесения данной разметки является повышение пропускной способности улично-дорожной сети города, уменьшение конфликтных ситуаций на проблемных перекрестках, повышение культуры вождения автомобилистов», – сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

«До 1 сентября 2019 года в городе будет нанесена желтая „вафельница“ на перекрестках Пискаревский проспект – Полюстровский проспект и Богатырский проспект – Коломяжский проспект. Данные перекрестки являются одними из самых напряженных в Петербурге», – добавили в КРТИ.

Желтая «вафельная» разметка обозначает участки, выезжать на которые во время затора запрещено даже при зеленом сигнале светофора. Правило не распространяется на водителей, которым нужно повернуть на перекрестке направо или налево.

Самыми оперативными в Петербурге оказались ДП, «Фонтанка» и «Невские новости».