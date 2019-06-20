  • 21 Июнь 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 14:20 63.0350  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 14:20 71.2749  
Нефть($) 21.06.2019 65.71 +1.73
Нефть(p) 21.06.2019 4246.93 +119.21

Картина дня: «прямая линия» с Путиным и первая разметка в виде «вафельницы» в Петербурге

Автор:


© Фото: РИА «Новости»

Темы дня

На сколько вопросов успел ответить президент России и зачем нужна новая разметка на перекрестках.

Главной новостью, по данным «Монитора», стала семнадцатая «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Ее обсуждали федеральные и петербургские СМИ на протяжении всего дня.

Путин ответил на 81 вопрос за 4 часа 8 минут. Глаза страны говорил об арестах за экономические преступления, оскорблении власти, ответственности за оборот наркотиков, о деле Голунова, зарплатах, проблеме мусора, борьбе с ленью, стыде, замене чиновников на роботов, а также затронул другие темы, которые интересовали россиян.

Рекорды предыдущих «прямых линий» побить в этот раз не удалось.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стали планы ФК «Зенит» и «Уфа» поменяться домашними матчами. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (15:35), АиФ (17:35) и «Невские новости» (18:25).

ФК «Уфа» попросил петербургский «Зенит» обменяться кругами, чтобы провести матчи чемпионата России при комфортной погоде. По словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, «уфимского футбольному клубу лучше принимать соперника в теплое время, а в Петербурге благодаря крытому стадиону „Газпром Арена“ можно играть в любую погоду». Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пообещал обдумать предложение.

На данный момент матч первого круга между командами в рамках 7-го тура РПЛ запланирован 24 августа в Петербурге, а игра второго круга в 21-м туре – 8 марта в Уфе.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало появление в Петербурге первой разметки в виде «вафельницы». Первыми об этом написали «Невские новости» (13:50) и ДП (19:50).

В ночь на четверг, 20 июня, на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели нанесли первую в городе «вафельную» разметку.

«Целью нанесения данной разметки является повышение пропускной способности улично-дорожной сети города, уменьшение конфликтных ситуаций на проблемных перекрестках, повышение культуры вождения автомобилистов», – сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

«До 1 сентября 2019 года в городе будет нанесена желтая „вафельница“ на перекрестках Пискаревский проспект – Полюстровский проспект и Богатырский проспект – Коломяжский проспект. Данные перекрестки являются одними из самых напряженных в Петербурге», – добавили в КРТИ.

Желтая «вафельная» разметка обозначает участки, выезжать на которые во время затора запрещено даже при зеленом сигнале светофора. Правило не распространяется на водителей, которым нужно повернуть на перекрестке направо или налево.

Самыми оперативными в Петербурге оказались ДП, «Фонтанка» и «Невские новости».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Один из старейших в Петербурге: история Красного моста через Мойку

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какого цвета раньше была переправа и что отличает ее от других мостов.

    читать далее →

    Вкусы прошлого: лучшие «советские» кафе Петербурга

    Яйцо с горошком, бутерброды с килькой и заливное – «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места, где можно попробовать классические блюда из СССР.

    читать далее →

    Волны, волны: морские музеи Петербурга

    Попасть внутрь подводной лодки, побывать на символе Октябрьской революции и узнать о быте моряков. «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие морские музеи Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.06.19
    Профессия онколог
    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»
    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram