Картина дня: нарушения на муниципальных выборах в Петербурге и новые тарифы на горячую воду и отопление

Главной новостью, по данным «Монитора», стали нарушения на муниципальных выборах в Петербурге. Предвыборная кампания депутатов по муниципальным округам, которая сейчас идет в Северной столице, вызвала недовольство со стороны горожан и СМИ.

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ее зампред Николай Булавин заявил, что «поступают жалобы на сокрытие информации о назначении выборов в муниципальных образованиях от участников избирательного процесса».

Другими словами, жители муниципалитетов иногда не знают, что у них идут выборы. В итоге голоса могут получить люди, которых горожане не хотели бы видеть как своих депутатов.

В МО «Сосновка», например, о выборах сообщили 10 июня, а 11 июня началось выдвижение. Подобная ситуация сложилась более чем в 15 округах. «Информация о выборах своевременно размещена не была», – уточнил Булавин.

Зампред ЦИК убежден, что в Петербурге наступают на одни и те же «грабли» во второй раз – подобная проблема возникала в 2014 году. Петербургский Горизбирком взял ситуацию на контроль.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стали новые тарифы на горячую воду и отопление в Петербурге, которые начнут действовать с 1 июля. Оперативнее всех об этом написали Shuum (17 июня в 19:10), АиФ (18 июня в 08:25) и Regnum (18 июня в 10:25).

Как сообщили в пресс-службе правительства, расценки на услуги уменьшатся на 0,6% по сравнению с действующими тарифами и на 3,7% по сравнению с теми тарифами, которые планировали принять в 2019 году. Один кубометр горячей воды будет стоить 105,92 рубля. В расчете на одного человека – на два рубля меньше, чем планировалось. Плата за отопление снизится с 1834,90 рублей за Гкал до 1765,33 рублей за Гкал.

«Правительство города обеспечило жителям минимальное увеличение коммунальных платежей по всем статьям расходов за исключением цены на газ, которая зависит от оптовой цены, устанавливаемой на федеральном уровне», – заявили в комитете по тарифам.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало объявление Роспотребнадзором результатов исследования пляжей Петербурга. Только два из них оказались безопасными для купания по гигиеническим нормативам. Первыми об этом написали ДП (17:45) и «Невские новости» (19:20).

По состоянию на 17 июня, безопасным признано купание только на двух объектах: Колонистский пруд в Пушкинском районе и пляж «Ласковый» в Финском заливе.

Остальные водоемы не прошли санитарные требования. Их Роспотребнадзор «не рекомендует использоваться» для купания.

Самыми оперативными в Петербурге оказались ДП, «Фонтанка» и «Невские новости».