  • 11 Июнь 2019
USD 12.06.2019 64.5158 -0.2761
USD ММВБ 21:18 64.5050  
EUR 12.06.2019 73.0448 -0.1700
EUR ММВБ 21:18 73.1131  
Нефть($) 11.06.2019 62.61 +0.43
Нефть(p) 11.06.2019 4039.33 +10.57

Картина дня: прекращение уголовного преследования Голунова и новый контракт «Зенита»

Автор:


© Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

Темы дня

Что сказал глава МВД России и кто продолжит играть в «Зените».

Главной новостью, по данным «Монитора», стало прекращение уголовного преследования Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», – сказал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД были отправлены в Следственный комитет. Там должны оценить действия полицейских, задержавших Голунова. Самих сотрудников временно отстранили от службы.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», – заявил Колокольцев.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало возможное подписание нового контракта «Зенита» с 35-летним полузащитником Юрием Жирковым. Оперативнее всех об этом сообщили ДП (19:10) и «Невские новости» (20:00).

«По-моему, он для себя уже все решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», – пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Действующий контракт футболиста истекает летом 2019 года. Жирков играет в петербургской команде с 2016 года. Он провел 50 официальных матчей, забил 2 гола.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало назначение новых руководителей районных подразделений УМВД в Петербурге. Первыми об этом написали ДП (17:45), «Невские новости» (18:05) и АиФ (20:05).

Во вторник, 11 июня, начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин представил двух новых руководителей личному составу УМВД России.

Начальником УМВД России по Центральному району Петербурга стал полковник полиции Дмитрий Веселов, ранее руководивший ОМВД России по Даниловскому району в Москве. Начальником УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти был назначен полковник Анатолий Иоган. Ранее он возглавлявший ОМВД России по району Бирюлево Восточное в Москве.

Самыми оперативными в Петербурге оказались ДП, 47news и «Невские новости».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Десять самых необычных парадных Петербурга – АДРЕСА

    Только в Петербурге подъезд называют парадной, и порой она выглядит, как настоящее произведение искусства. «Санкт-Петербург.ру» собрал адреса самых необычных из них.

    читать далее →

    «Пицца, паста и вино»: топ-5 недорогих итальянских ресторанов в центре Петербурга

    На улице тепло и солнечно – самое время насладиться нежной пастой алла карбонара, лазаньей или хрустящей брускеттой с помидорами и базиликом. Да и пицца в хорошем итальянском ресторане примерно в сто раз вкуснее, чем доставленная на дом. А что насчет бокала вина с сыром и медом? Собрали лучшие заведения с той самой атмосферой.

    читать далее →

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO
    06.05.19
    Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?
    29.04.19
    Ключевые преимущества приобретения недвижимой собственности в Питере

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram