Картина дня: прекращение уголовного преследования Голунова и новый контракт «Зенита»

Главной новостью, по данным «Монитора», стало прекращение уголовного преследования Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», – сказал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД были отправлены в Следственный комитет. Там должны оценить действия полицейских, задержавших Голунова. Самих сотрудников временно отстранили от службы.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», – заявил Колокольцев.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало возможное подписание нового контракта «Зенита» с 35-летним полузащитником Юрием Жирковым. Оперативнее всех об этом сообщили ДП (19:10) и «Невские новости» (20:00).

«По-моему, он для себя уже все решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», – пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Действующий контракт футболиста истекает летом 2019 года. Жирков играет в петербургской команде с 2016 года. Он провел 50 официальных матчей, забил 2 гола.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало назначение новых руководителей районных подразделений УМВД в Петербурге. Первыми об этом написали ДП (17:45), «Невские новости» (18:05) и АиФ (20:05).

Во вторник, 11 июня, начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин представил двух новых руководителей личному составу УМВД России.

Начальником УМВД России по Центральному району Петербурга стал полковник полиции Дмитрий Веселов, ранее руководивший ОМВД России по Даниловскому району в Москве. Начальником УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти был назначен полковник Анатолий Иоган. Ранее он возглавлявший ОМВД России по району Бирюлево Восточное в Москве.

Самыми оперативными в Петербурге оказались ДП, 47news и «Невские новости».