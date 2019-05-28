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Картина дня: снижение роста тарифов на воду и поручение Беглова разобраться с экскурсиями по крышам Петербурга

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© Фото: Степан Яцко / «Невские новости»

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Когда снизится рост тарифов и как будут бороться с нелегальными экскурсиями.

Главной новостью, согласно «Монитору», стало снижение темпов роста тарифов «Водоканала» с 1 июля. В ходе заседания городского правительства во вторник, 28 мая, вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский рассказал, что в настоящее время ведется проверка деятельности подведомственных Смольному ресурсоснабжающих организаций.

По его словам, были изучены договора, которые обеспечивали избыточную страховую защиту «Водоканала». Их расторжение позволит до конца года сэкономить более 300 млн рублей и снизить темпы роста тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стало поручение врио губернатора Петербурга Александра Беглова членам правительства разобраться с экскурсиями по крышам и их рекламой на асфальте. Оперативнее всех о нем написали «Невские новости» (12:00) и Regnum (12:35).

«Я часто вижу рекламу о прогулках, экскурсиях по крышам. Надо разобраться, что это за экскурсии. Это значит, что по центру города кто-то водит экскурсии. Там металлические кровли. Кроме того, что это опасно, я уверен, что это незаконно», – заявил Беглов.

Глава жилищного комитета Василий Осипов рассказал, что нарушителей пытаются отлавливать и привлекать к ответственности. Для борьбы с ними Беглов посоветовал подключать ГУ МВД. Он добавил, что горожанам нужно предложить законную альтернативу экскурсиям по крышам. Осипов сказал, что жилищный комитет рассматривает башни ПВО в качестве объектов для таких прогулок.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что Петербург примет матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужчин. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (17:30), ДП (17:45) и АиФ (18:55).

Список городов, в которых пройдут матчи, опубликовала Международная федерация волейбола (FIVB). Среди них – Москва, Калининград, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск. Позднее станут известны еще два города-организатора.

«Мы рады объявить, что мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года будет проходить в самых красивых и знаковых российских городах. В каждом из городов есть площадки мирового класса и отличная инфраструктура, чтобы наши спортсмены могли соревноваться в лучших условиях», – сообщает пресс-служба FIVB со ссылкой на президента федерации Ари Граса.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка»,«Невские новости» и ДП.

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