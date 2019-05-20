Картина дня: стоимость билетов на Евро-2020, «Ночь музеев» и гроза 21 мая

Главной новостью, согласно «Монитору», стала публикация стоимости билетов на Евро-2020. Оперативнее всех об этом написали 19 мая «Фонтанка» (13:45), «Невские новости» (14:25) и ДП (14:30).

Цены на билеты разделены на два уровня. В категорию A вошли города Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Петербург. Здесь цена билетов на игру составит не менее 50 евро. В категорию B вошли Баку, Бухарест и Будапешт. Стоимость билетов – от 30 евро.

Билеты появятся в продаже 12 июня 2019 года (всего 1,5 млн штук). Их можно будет купить до 12 июля включительно. Дата старта второго этапа продаж пока неизвестна.

Билетов будет два вида: индивидуальный – на один матч на одном стадионе; групповой – на все матчи конкретной сборной.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стала прошедшая в минувшие выходные акция «Ночь музеев». СМИ освещали это событие на протяжении последних двух суток.

В акции приняли участие около 160 культурных учреждений Северной столицы. Больше всего посетителей было в Ботаническом саду (15 тыс. человек), Артиллерийском музее (13 тыс. человек) и киностудии «Ленфильм» (12 тыс. человек).

Организаторы отметили, что в этом году у людей значительно вырос интерес к небольшим музеям, архивам и библиотекам.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало ухудшение погоды в Петербурге. Во вторник, 21 мая, в городе ожидаются грозы. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (14:20), «Фонтанка» (17:25) и АиФ (19:15).

В МЧС рассказали, что во вторник пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +24 до +26 градусов.

В среду, 22 мая, погода будет такой же, но ожидаются местами ливни. В четверг, 23 мая, синоптики прогнозируют снижение температуры до +14 градусов. На других сайтах с прогнозами дожди и грозы обещают только к концу недели.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.