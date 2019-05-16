Картина дня: строительство храма в Екатеринбурге и аннулирование результатов финала шоу «Голос. Дети»

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало приостановление строительства храма в Екатеринбурге до тех пор, пока не завершится опрос жителей по данном вопросу.

Как сообщает портал E1, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский впервые за последние дни посетил сквер, в котором протестующие борются против строительства храма. По его словам, строительство храма уже приостановлено и не начнется до окончания голосования, которое продлится три недели.

Провести опрос жителей порекомендовал президент России Владимир Путин. Спустя час власти города заявили, что так и поступят.

По данным областного управления МВД, за первые три дня протестов были задержаны 96 человек, 21 из них получил по решению суда арест на срок от 2 до 10 суток.

Второй новостью, согласно «Монитору», стало аннулирование Первым каналом победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети». Оперативнее всех об этом написали ДП (14:15), «Фонтанка» (14:40) и 47news (15:30).

Как рассказали представители канала, на голосование повлияли внешние воздействия. Компания Group-IB, которая занимается расследованием итогов конкурса, установила, что большое количество СМС в пользу дочери Алсу было отправлено с 300 телефонных номеров сотового оператора из Ленобласти.

Финальный отчет о проверке шоу будет готов до конца мая.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что «Зенит» поднялся на 46 место в списке самых дорогих футбольных клубов мира, по данным компании Brand Finance. Первыми о ЧП написали «Фонтанка» (14:45) и ДП (15:00).

Петербуржцы поднялись с 49-го на 46-е место, оставшись единственным российским клубом в топ-50. Вместо «Манчестер Юнайтед», стоимость которого снизилась за год на 5,8% до 1,47 млрд евро, первое место занял мадридский «Реал», выросший на 26,9% до 1,646 млрд евро. На третьем месте осталась испанская «Барселона», подорожавшая на 11,8% до 1,39 млрд.

Стоимость брендов Brand Finance раскрыла только у первых десяти мест. О «Зените» такой информации нет.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.