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Картина дня: снижение доходов петербуржцев, изменения в расписании «Ласточек» и пожар в Петербурге

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© Фото: gov.spb.ru

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Из-за чего снижаются доходы горожан и как с 3 августа будут курсировать «Ласточки».

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало выступление врио губернатора Петербурга Александра Беглова с ежегодным отчетом в Законодательном Собрании. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

С 2004-го по 2016 годы прирост валового регионального продукта (ВРП) Северной столицы был выше общероссийского, но в 2017 году он составил лишь 0,2% против 1,8% в целом по стране. «Общая экономическая ситуация отражается на реальных доходах граждан. Они снижаются третий год подряд», – отметил Беглов.

«Такое положение дел не устраивает ни петербуржцев, ни правительс­тво города. Необходимо переломить этот тренд, выйти на ежегодный рост эко­но­мики не менее 4,5%. Для этого инвестиции должны при­бавлять, как минимум, 6% в год», – добавил глава Петербурга. По его словам, правительство должно работать над улучшением делового климата и поддерживать предпринимательскую инициативу.

Беглов также рассказал о снижении дефицита бюджета Петербурга в четвертом квартале 2018 года с 52 до 35 млрд рублей. Сократить дефицит удалось благодаря отказу от неэффективных расходов и повышению собираемости налогов.

Второй новостью, согласно «Монитору», стало продление маршрута поездов «Ласточка» Петербург – Псков до станции Печоры-Псковские. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (09:45) и 47news (12:30).

С продлением поезда будут ходить только по субботам и воскресеньям два раза в день. Изменения вступят в силу с 3 августа 2019 года.

Петербург – Псков – Печоры (по субботам и воскресеньям):

«Ласточка» №809: отправление – в 06:55, прибытие – в 11:10;

«Ласточка» №813: отправление – в 13:40, прибытие – в 17:55.

Печоры – Псков – Петербург (по субботам и воскресеньям):

«Ласточка» №812: отправление – в 18:35, прибытие – в 23:00;

«Ласточка» №814: отправление – в 11:50, прибытие – в 16:13.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал пожар в доме Бассейного товарищества. Первыми о ЧП написали «Фонтанка» (17:45) и «Невские новости» (18:10).

Пожар произошел в 8-микомнатной коммунальной квартире на пятом этаже. Дым из окна заметили очевидцы около 17:30. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров, горела одна из комнат. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия и потушили пожар. Пострадавших нет. Как сообщают «Невские новости», было эвакуировано 10 человек.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.

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