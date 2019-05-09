Картина дня: День Победы, акция «Бессмертный полк» и поздравления «Зенита» и СКА

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало празднование 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Утром на Дворцовой площади прошел военный парад. В нем приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих, военная техника и авиация.

Днем началась акция «Бессмертный полк». Количество участников колонны, прошедшей по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади, превысило 1 млн человек. Позже на Дворцовой начался праздничный концерт. Салют начнется в 22.00.

По всей России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.

Второй новостью, согласно «Монитору», стали поздравления с праздником главных спортивных клубов Петербурга.

На сайте ФК «Зенит» появилось поздравление с напоминанием о том, что героический подвиг ветеранов – это пример для всех поколений. «Мы признательны каждому, кто бесстрашно сражался, боролся до последнего, отдавал свои силы и жизни в годы войны. Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира», – написали футболисты.

Спортсмены из ХК СКА поздравили россиян с Днем Победы: «Мы чтим тех, кто совершил этот подвиг, кто боролся за мирное небо над головами будущих поколений. Вечная слава защитникам Родины, их отваге и мужеству! Ленинград хранит память о страшных днях войны и блокады. Те, кто выстоял вместе с городом, помог освободить его – пример несгибаемой воли и силы духа».

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал прогноз погоды на 10 мая. Первыми о нем написали ДП (13:50) и «Невские новости» (15:35).

В Петербурге в пятницу, 10 мая, синоптики прогнозируют дожди, сильный ветер до 11 м/с (местами – до 15 м/с) и грозы.

Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.