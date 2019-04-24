Картина дня: бесплатные электрички и матч «Зенит» – «Динамо»

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало введение с 27 апреля бесплатного проезда на пригородных электричках для шести льготных категорий граждан. Первыми об этом написали «Невские новости» (11:00), Regnum (11:20) и «Фонтанка» (11:25).

Чтобы получить бесплатный проезд, нужно обратиться в пригородною кассу с паспортом РФ и удостоверением о праве на льготы. Людям без определенного места жительства надо взять с собой справку, выданную «Городским пунктом учета граждан РФ без определенного места жительства».

Бесплатную поездку можно оформить при предъявлении «Единого именного льготного билета» (ЕИЛБ) установленного в Петербурге образца с фотографией. Если фото в нем нет – при себе нужно иметь паспорт. Билет можно оформить и самостоятельно – с помощью ЕИЛБ через терминал на вокзале.

К льготным категориям горожан причислены труженики тыла, ветераны труда и ветераны военной службы, граждане предпенсионного возраста и пенсионеры, владелицы почетного звания «Мать-героиня» и жертвы политических репрессий, женщины, воспитавшие десять и более детей, а также один из родителей, награжденный орденом «Родительская слава».

На обеспечение этих льгот предусматривается ежегодно выделять 710 млн рублей из городского бюджета. Ранее петербургские льготники пользовались правом 10% оплаты проезда на электричках в летний сезон – с 27 апреля по 31 октября.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала высокая посещаемость матча 25-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Ожидается, что стадион «Газпром Арена» примет около 44 тыс. зрителей. Оперативнее всех об этом сообщили Regnum (14:25) и ДП (14:45).

Матч состоится в среду, 24 апреля, в 21:00. Во время игры крыша арены будет закрыта. «Зенит» является лидером чемпионата России с 51 очками. «Динамо» находится на 12 месте с 28 очками.

Третьей новостью, согласно «Монитору», стало подписание президентом РФ Владимирым Путиным указа об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Первыми об этом писали «Фонтанка» (15:15), «Невские новости» (15:25) и ДП (15:30).

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», – сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, это решение носит исключительно гуманитарный характер. «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», – сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ.

«Что касается получения гражданства – это тонкий вопрос. Я вообще сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности, к некоторыми другим вопросам», – заявил президент. Путин также добавил, что это «по моральным соображениям, по политическим и даже по экономическим целесообразно сделать». «Но аккуратно», – подчеркнул президент.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.