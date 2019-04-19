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Картина дня: открытие фонтанов, самые дешевые гостиницы и полигон «Красный Бор»

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© Фото: TimeOut

Темы дня

Когда откроют все фонтаны и сколько стоит самый дешевый гостиничный номер в Петербурге.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало открытие сезона фонтанов в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили ДП (11:45) и «Невские новости» (15:10).

В 10:00 «Водоканал» запустил фонтан в Ново-Манежном сквере, затем заработал «Шар» на Невском проспекте, фонтаны у Казанского собора и возле Воронихинской решетки.

В субботу, 20 апреля, откроются фонтаны в парке имени 300-летия Петербурга, на 3-й Красноармейской, на набережной Фонтанки и в Александровском парке. В воскресенье, 21 апреля, заработают объекты возле Зимнего дворца, у Адмиралтейства, на 7-й линии Васильевского острова и «Маяк» в парке 300-летия.

В течение апреля откроют фонтаны в Смольном и Никольском садах, «Мальчик с уткой» в Таврическом саду и «Путти» во Введенском саду, фонтаны у Нахимовского училища, возле «Юбилейного», на Румянцевской и Сенной площадях. В День Победы, 9 мая заработает фонтанный комплекс перед Финляндским вокзалом. Всего в городе 105 фонтанов. Из-за реставрационных работ и ремонта работать будут 50 из них.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало признание Петербурга самым доступным в России городом для туристов. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (03:40) и ДП (09:40).

По данным портала Aviasales, стоимость самого дешевого номера в петербургской гостинице составляет 513 рублей за ночь. На втором месте в рейтинге расположились несколько городов: Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань (600 рублей). Третье место – Пермь (640 рублей). Москва оказалась на седьмом месте (799 рублей).

Третьей новостью, согласно «Монитору», стала передача Смольным полигона для захоронения токсичных отходов «Красный Бор» в федеральную собственность. Она должна произойти в 2019 году. Первыми об этом писали «Невские новости» (18 апреля в 23:45) и Regnum (11:40).

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» рассказал, что недавно обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря программе «Чистая страна» Министерство природы поможет с полем для отходов.

«Мы будем полностью его обслуживать, охранять, содержать, чтобы не было экологических проблем для жителей Колпино и Ленинградской области», – заявил Беглов.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Regnum и ДП.

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