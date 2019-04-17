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Картина дня: причина пожара в Нотр-Даме и «Библионочь-2019» в Петербурге

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© Фото: Twitter / @vier_ramm

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Когда восстановят собор и в каких числах пройдет акция.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери. Первыми об этом писали «Фонтанка» (08:40) и ДП (10:05).

По мнению криминалистов, к возгоранию могла привести неисправная электрика, сообщает Le Parisien. Очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

Собор загорелся вечером в понедельник, 15 апреля. Пожар тушили более 12 часов, на месте работали более 400 человек. Пострадали двое полицейских и один пожарный.

Шпиль, часы собора и крыша разрушены. Реликвии, в том числе, терновый венец Христа, удалось спасти. По информации МВД Франции, это не был умышленный поджог.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что восстановит собор за пять лет. «Он будет более красивым, чем прежде», – сказал Макрон.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали массовые эвакуации в школах Петербурга. На этот раз в Выборгском и Красносельском районах. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (10:30) и АиФ (11:15).

Из-за анонимных угроз о взрывах эвакуировали школы: № 54 на улице Маршала Казакова, № 549 на улице Маршала Захарова, № 375 на проспекте Кузнецова, № 110 на Сиреневом бульваре, № 200 на улице Рихарда Зорге.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала «Библионочь-2019», которая пройдет в Петербурге вечером 19, 20 и в ночь на 21 апреля. Акция развернется 110 площадках.

Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (08:50) и ДП (11:15).

«В 2019 году библиотеками подготовлены оригинальные ночные и вечерние программы на самые разные темы. Посетители узнают все про самые новые книги и о том, что говорит наука о черном цвете и темноте», – сообщает пресс-служба комитета по культуре.  

Многие городские библиотеки дополнили единую культурную программу своими событиями.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Regnum и ДП.

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