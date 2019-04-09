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Картина дня: выступление Путина на Арктическом форуме и канатная дорога между Петербургом и Ленобластью

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© Фото: РИА Новости / «Рамиль Ситдиков»

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С кем встретился президент РФ и что известно о канатной дороге.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который открывался в Петербурге. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Тема форума – «Арктика. Океан возможностей». После выступления Путин ответил на вопросы развития арктических территорий, а также обсудил варианты сотрудничества с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, 10 апреля Путин встретится с президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном.

Второй новостью, по версии «Монитора», стали планы на канатную дорогу, которая свяжет Петербург и Кудрово. Первыми об этом написали 47news (16:30), ДП (18:00) и Regnum (18:25).

Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, ее длина не превысит 4 км. Как сообщает ТАСС, канатная дорога будет прилегать к станции метро «Улица Дыбенко».

«Мы рассматриваем альтернативные виды транспорта, и один из них – это канатный транспорт. У нас есть инвестор, который нам предлагает это сделать», – заявил Дрозденко.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало объявление СКА состава на седьмой матч финала плей-офф Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (19:00) и ДП (19:15).

В первое звено вошли Гусев, Коскиранта, Барабанов, Гавриков, Рундблад, во второе – Тихонов, Дацюк, Плотников, Белов, Херсли, в третье – Якупов, Бывальцев, Карпов, Зубарев, Зуб, в четвертое – Каблуков, Мальцев, Кетов, Жук, Земченок.

Матч проходит в Москве и начался в 19:30. Победитель выйдет в финал Кубка Гагарина.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Regnum, «Невские новости», «Фонтанка».

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