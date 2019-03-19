Почему дети боятся уколов: разбор случая с петербургскими школьниками

Что произошло в Петербурге – побочное действие или приступ страха?

В школе № 430 Петродворцового района Петербурга в Ломоносове в феврале проводилась аллергопроба на туберкулез. Использовали современный препарат-диагностикум «Диаскинтест». Это более точная альтернатива «Туберкулину», известному как «проба Манту». «Диаскинтест» применяется в России уже более 10 лет, и с момента его использования поставлено уже более 60 млн проб. С 2017 года он стал обязательным для диагностики туберкулеза у детей и подростков с 8 лет.

После инъекции некоторые пятиклассники почувствовали недомогание. Как обязывают правила, им вызвали скорую, провели осмотр. Директор школы №430 Евдокия Горбунова прокомментировала ситуацию коротко: «Излишняя паника». В районной поликлинике, к которой прикреплено учебное учреждение, рассказали, что иммунодиагностику «Диаскинтестом» в тот день прошли более 140 школьников.

«Мы расценили это как психоэмоциональную ситуацию, потому что дети начали обращаться в медкабинет через 30-40 минут после пробы. Сначала один, потом второй, третий – “пошла веревочка”. Связи с самим “Диаскинтестом” здесь нет», – рассказывала заместитель главврача по детству городской поликлиники № 122 Марина Дмитриева.

Как сообщал 15 февраля «Петербургский дневник», по словам главного внештатного специалиста фтизиатра комитета по здравоохранению Петербурга Гоар Баласанянц, одному мальчику стало плохо в момент введения туберкулиновой пробы. «Он упал в обморок. У мальчиков такое бывает. А в этот день в школе была контрольная, и все остальные просто очень умно это обыграли. И потом пошли играть в футбол», – рассказала специалист.

19 февраля в школе № 72 Калининского района на улице Ушинского произошел похожий случай: после использования «Диаскинтеста» на плохое самочувствие пожаловались 14 школьников, 11 из них увезли в детскую больницу для наблюдения. Но почти все дети были сразу же выписаны, так как риска для их здоровья не было. Часть школьников все же осталась в больнице на ночь. Позже комиссия специалистов в лице главного детского фтизиатра России, главного детского фтизиатра Северо-Западного федерального округа и непосредственно главного фтизиатра Петербурга выяснила, что они находились там не из-за проблем со здоровьем, а по социальным причинам: у родителей не было возможности их оперативно забрать.

Фото: «Петербургский дневник»

Какие еще бывали случаи с диагностикой на туберкулез?

Случаи, когда дети и подростки чувствуют недомогание после уколов, весьма нередки. Волнения, стрессы в школе, инциденты в семье. Да мало ли что может травмировать психику ребенка? Иголка вообще у многих детей вызывает испуг.

Так, в январе 2019 года сообщалось о госпитализации двух учениц третьего класса школы № 14 Иркутска после инъекций. Причем разных: одной девочке сделали прививку против дифтерии и столбняка (вакцина Р-2 АДС-М), другой – пробу на туберкулез. Девочки жаловались на головную боль и тошноту. Обе были доставлены в реанимацию городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, что является обычной практикой для детей при любых подозрениях на непонятные ситуации. Врачи сделали вывод: временные недомогания обеих школьниц могли быть связаны с испугом. Более того, их общее самочувствие было хорошим. Через несколько часов они были выписаны из больницы с диагнозом «вегетососудистая дистония». Главный врач больницы Владимир Новожилов подтвердил, что ухудшение самочувствия девочек мог вызвать простой испуг перед процедурой: «Даже взрослые иногда падают в обморок, когда у них берут анализ крови».

Плюс ко всему реакция детей может быть вызвана и внешними факторами, как-то организация процесса постановки проб, квалификация врачей. Вспоминается случай, когда в октябре 2013 года 30 учеников 5-9 классов села Новосысоевка Приморского края были госпитализированы после пробы Манту. У них наблюдались сильная аллергическая реакция и общее недомогание. В результате проверки прокуратуры Приморья выяснилось, что врач-педиатр Яковлевской ЦРБ вместе с медсестрой провели иммунодиагностику 45 учащимся школы без согласия и уведомления их родителей. Причем препарат «туберкулин» был использован с превышением допустимых доз. Врачебная халатность. Но в отличие от всех перечисленных случаев, это дело было передано в правоохранительные органы.

Фото: Ирина Кузнецова / «Интерпресс»

Что такое «Туберкулин» и «Диаскинтест»?

Согласно статистике, ежегодно туберкулезом заболевают около 10 млн человек в мире. В России каждый год болезнь выявляют более чем у 80 тыс. человек. Каждый третий случай – смертельный. Важно знать еще то, что 70% российских больных с инфекционными и паразитарными заболеваниями умирают именно из-за туберкулеза. Ведь к развитию болезни приводит ослабленное состояние иммунитета: из-за стресса, болезни или, например, неправильного питания организму может не хватать ресурсов для борьбы с палочкой Коха. А ее носителями являются 80% жителей России.

Сегодня у детей до 8 лет для диагностики болезни используют туберкулиновую пробу Манту (проводится с помощью препарата «Туберкулин»), и она хороша тем, что к ней все привыкли. Однако она бывает положительной не только при инфицировании или наличии заболевания, но и после вакцинации БЦЖ – единственной доступной на 2018 год вакцины против туберкулеза, которую делают новорожденному в роддоме, а затем повторно в возрасте 6-7 лет.

По реакции Манту также нельзя с уверенностью сказать, заболел ли человек туберкулезом впервые или уже переболел им, так как она может некоторое время сохраняться положительной из-за обычной поствакцинальной аллергии. Если врач не сумеет угадать, что означает положительная реакция Манту, то инфицированному ребенку вовремя не будет оказана медицинская помощь. И что еще хуже – неинфицированного ребенка могут направить на профилактическую терапию противотуберкулезными препаратами, которые далеко небезопасны.

Начиная с конца 2009 года в России начали использовать пробу с препаратом «Диаскинтест». Вводится также, как и «Туберкулин»: внутрикожно 0,1 мл препарата. По данным сотрудников Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы, «Диаскинтест» не вызывает ложноположительной реакции у здоровых детей, привитых в прошлом БЦЖ. Именно поэтому приказом Минздрава РФ он был включен в порядок проведения профилактических осмотров на туберкулез у детей от 8 лет, вытеснив собой пробу Манту: ведь его цена такая же, а точность на порядок выше.

Наталья Бармина, главный детский фтизиатр Ленобласти, в разговоре с «Санкт-Петербург.ру» прокомментировала разницу между двумя препаратами: «Оба метода имеют значение для детей определенного возраста. Но так получается, что даже после проведения Манту мы прибегаем к “Диаскинтесту”, чтобы определить, здоров ли ребенок».

Фото: «Петербургский дневник»

Что говорят врачи?

По итогам инспекции школы № 72 Калининского района Петербурга, а также посещений больницы, куда 19 февраля были госпитализированы школьники, ведущие специалисты сошлись в одном: препарат тут ни при чем.

Ирина Довгалюк, главный внештатный детский специалист фтизиатр СЗФО отметила, что перед постановкой пробы дети не проходили первичный осмотр: «Это реакция детей на сам укол. Пробы ставились в небольшом помещении, при скоплении школьников. И страх перед уколом, который возник у одного, автоматически передался другим. Кроме того, дети не проходили первичный осмотр перед постановкой пробы. Все это вызывает у нас вопросы к организации медицинской помощи в школе».

Наталья Бармина также прокомментировала «Санкт-Петербург.ру» сложившуюся ситуацию. «У нас в регионе каких-либо реакций у детей и подростков на проведение пробы с “Диаскинтестом” не было. Мы не регистрировали их ни ранее, ни в данный момент. Надеюсь, что и потом тоже не будет. В Ленобласти проживает порядка 200 тыс. детей и подростков, из них почти 95% ежегодно проходят обследование. Ни дети, ни их родители никогда не жаловались на нежелательные явления. Случай в Петербурге – эмоциональная реакция школьников, такое бывает в их возрасте», – пояснила эксперт.

Ведущие профессора призывают родителей не паниковать и обратить внимание на то, что дети могут быть подвержены различным фобиям. Плюс ко всему некоторые могли инсценировать симптомы из-за страха или желания пораньше уйти домой из школы. Практически любой пятиклассник, который находится в медицинском кабинете, будет испытывать дискомфорт. Если ребенку еще и показать иглу, испуг только усилится. На этом фоне дети, разумеется, могут почувствовать недомогание.

Фото: Митя Алешковский / ТАСС / Scanpix / LETA

Что говорят люди?

В обсуждениях в социальных сетях и на форумах, посвященных детям, можно найти сотни историй обеспокоенных родителей. Все они рассказывают о чрезмерно эмоциональной реакции своих сыновей и дочерей на уколы. Ведь даже по данным ВОЗ, их боятся в среднем 20% населения Земли.

«Нам ставили {уколы} в больнице. Дочь плакала, что сердце разрывалось, и я вместе с ней рыдала после каждого укола», – пишет пользователь форума. Другая обеспокоенная мама под псевдонимом Nathp рассказывает, что ее ребенок начинает реветь «уже при виде шприца». Родители не только задаются вопросом, почему их дети плачут, видя иглу, они и сами жалуются. Mis делится: «Я тоже отношусь к тем взрослым, которые уколы смотреть не любят». Подобных комментариев в сети миллионы.

Есть, конечно, и прямо противоположные примеры. Undomiel пишет: «А у меня дочь фанатка любых медицинских процедур: ни разу ни на одном анализе не плакала с раннего детства». Хотя, конечно, добавляя: «Кроме стоматологов, но тем постараться пришлось, чтобы она их невзлюбила».

«Зачастую люди ощущают беспокойство только от самой мысли, что их что-то пугает. И тогда, когда они на самом деле сталкиваются с тем, что действительно их ужасает, страх появляется автоматически», - рассказывает психотерапевт Александр Поповский.

Видимо, этим и можно объяснить то, что произошло в феврале в школах Петербурга при проведении тестов на туберкулез. Из 14 пятиклассников 72-й школы Петербурга у некоторых появилась паника при виде иглы, которая распространилась на остальных присутствующих школьников. У части ребят паническая реакция стала причиной головокружения и последующего недомогания. А другие ученики могли испугаться и воспользоваться ситуацией, чтобы поскорее пойти домой. Дети они и есть дети.