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Картина дня: Boeing 737 Max над Россией, «Зенит» против «Барселоны» и обрушение пола в супермаркете на Большом проспекте

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© Фото: rmworldtravel.com

Темы дня

Как будут сотрудничать ФК и что произошло в магазине.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало закрытие воздушного пространство над Россией для самолетов Boeing 737 Max. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (13:05), 47news (14:02) и «Невские новости» (15:07).

Росавиация отказалась от моделей самолетов, которые за последние полгода разбились уже два раза. Последняя авария с воздушным лайнером в Эфиопии унесла жизни 157 человек. Среди погибших трое россиян.

«Настоящим информируем, что введен временный запрет NOTAM (оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации) на полеты в российском воздушном пространстве самолетов Boeing 737-800 Max и Boeing 737-900 Max всех авиакомпаний», – сообщается на сайте Росавиации.

От лайнеров ранее отказались более 45 стран. Одними из последних к запрету присоединились США.

Второй новостью, по версии «Монитора», стал товарищеский матч между ФК «Зенит» и «Барселона». Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (17:45) и ДП (18:30).

Президент петербургского клуба Александр Медведев после встречи с главой каталонской команды Жозепом Бартомеу сообщил: «В рамках нашего сотрудничества с “Барселоной” у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и “Барселоны”, и “Зенита”. Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет. Конечно, лучше играть с “Барселоной” официальные матчи. Для этого нам нужно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона».

На встрече обсуждались детали сотрудничества футбольных клубов. «Взаимодействие “Зенита” и “Барселоны” будет охватывать все сферы: и инфраструктуру, и спортивную часть. Думаю, в самое ближайшее время мы подготовим и подпишем рамочное соглашение о сотрудничестве», – добавил Медведев.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало обрушение пола на первом этаже дома на Большом проспекте П.С. Первыми об этом написали Regnum (10:05), «Фонтанка» (10:30) и АиФ (11:05).

Пол обвалился в прикассовой зоне супермаркета Spar в полночь. Очевидцы сообщали, что перед обрушением были слышны звуки, похожие на удары кувалдой. В результате происшествия пострадала сотрудница магазина: она получила травму головы. Утром женщину выписали, ее состояние у врачей опасений не вызывает.

Первоначальная версия обрушения – усталость несущих конструкций. Здание, в котором находится магазин, построили в 1911 году.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.

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