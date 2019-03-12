Картина дня: пансионат для пожилых в Репино за 500 млн рублей, «Алые паруса» и водные маршруты из Выборга в Финляндию и Петербург

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стали планы комитета по инвестициям Петербурга построить в поселке Репино дом-интернат для пожилых людей с полной или частичной утратой возможности к самообслуживанию. Быстрее всех об этом сообщили АБН (11 марта в 21:55), АиФ (08:25) и «Фонтанка» (17:20).

Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано во вторник, 12 марта, на международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2019. Участники соглашения: вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, учредитель управляющей компании «Опека СПб» Алексей Маврин и гендиректор компании «Инфраструктурные инвестиции холдинг» (группа ВТБ) Александр Романов.

Стоимость проекта превысит 500 млн рублей. Пансионат будет рассчитан на 275 человек.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало то, что на украшения Северной столицы к «Алым парусам» потратят почти 1,3 млн рублей. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (15:40), «Фонтанка» (16:20) и АБН (16:35).

Согласно сайту госзакупок, Городской центр рекламы и праздничного оформления ищет подрядчика на украшение Петербурга к «Алым парусам». Подрядчик должен будет украсить флагами России и баннерными растяжками с символикой праздника Невский проспект, Дворцовую, Адмиралтейскую, Университетскую набережные, Адмиралтейский проспект, стрелку Васильевского острова, набережную Кутузова и Московский проспект. После «Алых парусов» он должен будет убрать украшения.

Максимальная цена контракта ограничена 1,28 млн рублей. Праздник намечен на 22 июня.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стали планы администрации Ленобласти связать водными пассажирскими маршрутами Выборг с Финляндией и Петербургом в 2020 году.

Первыми об этом написали Regnum (12:40), АБН (13:10) и «Невские новости» (13:20).

«Выборг входит в число наиболее посещаемых туристами городов Ленинградской области, и открытие новых водных маршрутов позволит нам создать дополнительные возможности для гостей из России и Европы знакомиться с уникальным средневековым городом нашей страны», – сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.