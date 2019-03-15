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Рейтинги районов Петербурга: плотность населения, криминал и качество жизни

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© Фото: Instagram / @arturkorol

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Сколько человек живет в каждом районе и в каких «тяжелее дышится»? Какой считается самым опасным, и где люди чаще жалуются на жилье? «Санкт-Петербург.ру» собрал статистику и узнал, где мед слаще, а лимоны кислее.

Нужно понимать, что все показатели примерные и могут отличаться от сезона к сезону: невозможно учесть все переезды, наплывы туристов, незарегистрированных мигрантов. Тем не менее данные максимально приближены к реальности.

Самые густонаселенные районы Петербурга

 

Петербург – самый густонаселенный город Европы среди нестоличных. По данным Росстата, в 2019 году в нем проживает около 5 млн 380 тыс. человек. Вот карта районов Петербурга (нумерация по алфавиту):

Численность населения Петербурга по районам оценивается по данным переписей населения в 2002 и 2010 годах. Петростат дает только примерные цифры.

Больше всего людей проживает в Приморском, Калининском, Невском и Выборгском районах. Меньше всего – в Курортном и Кронштадтском.

А в каких районах «тяжелее дышится»?

В Калининском районе на 1 кв. км ютятся больше 13 тыс. человек, в Курортном – около 300 человек.

Самые опасные районы Петербурга

 

Лидерами по количеству преступлений в Петербурге являются Невский и Калининский районы. А вот в Кронштадтском, например, преступлений совершается почти в 10 раз меньше.

Однако и размеры у них разные (еще в спальных районах больше новостроек, а в центральных – ТЦ и коммунальных квартир). Различается и уровень жизни горожан.

Для более объективного и наглядного сравнения количество преступлений нужно поделить на количество жителей (в тыс.) – так мы получим число, равное количеству преступлений на 1 тыс. человек. И так по каждому району.

По итоговому отчету ГУ МВД на начало 2018 года, ситуация с тяжкими и особо тяжкими преступлениями следующая:

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими – свыше десяти лет или более строгое наказание.

По данным за 2015 год «Карты преступлений Петербурга», если учесть все происшествия, включая, например, экономические и уличные, кражи и грабежи, то статистика получится следующая:

Получается, что самыми опасными районами по общему количеству преступлений являются Красносельский, Адмиралтейский и (внезапно) Кронштадтский.

Кстати, по данным МВД, уровень преступности возрастает ближе к ночи. Самое безопасное время – с 07:00 до 10:00. Самое опасное – с 22:00 до 03:00.

Самые чистые и грязные районы Петербурга

 

Самый чистый район города – Курортный (из-за близости к Финскому заливу). На втором и третьем местах – Петродворцовый и Пушкинский.

Все хорошо с экологией в Московском, Красносельском и Выборгском районах. На это влияет количество парков, дворов, озер, а также вынос промзон за черту города.

Самыми грязными районами считаются Красногвардейский и Адмиралтейский: работающие производства, большая текучка и постоянный поток транспорта дают о себе знать. В центре и на Петроградской стороне с экологией тоже проблемы (зеленые насаждения не спасают).

По данным Государственной жилищной инспекции за октябрь 2018 года, лучше всего убирают Калининский, Красногвардейский и Невский районы. Хуже всего – Кировский и Кронштадтский. Но эта статистика от месяца к месяцу сильно «плавает».

Самые благополучные районы Петербурга по мнению их жителей

 

Как понять, какой район можно назвать благополучным или удовлетворительным для жизни? По жалобам петербуржцев!

Сначала собираем все обращения горожан по району (включая жалобы на завышение квартплаты, некачественное предоставление ЖКУ, плохое содержание МКД и территорий, незаконную перепланировку, нарушение правил управления МКД, нарушение правил эксплуатация и ремонта инженерных сетей и оборудования), поступивших в Государственную жилищную инспекцию Северной столицы. Затем делим на 100 тыс. кв. метров общей площади жилищного фонда.

Так мы получим наглядный показатель, который отражает «плотность» жалоб.

К нему можно добавить количество протоколов об административных правонарушениях и количество предписаний на устранение выявленных нарушений (тоже на 100 тыс. кв. м общей площади МКД). Если число получается большое – это плохо.

На всякий случай: ЖКУ – это жилищно-коммунальные услуги, а МКД – многоквартирный дом.

В целом обстановкой в плане жилья люди довольны в Центральном, Петродворцовом и Кронштадтском районах (или реже жалуются), в Выборгском – все наоборот.

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