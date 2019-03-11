Картина дня: перенос суда о теракте в метро Петербурга и регистрация Беглова во «ВКонтакте»

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал перенос рассмотрения дела о теракте в петербургском метро. Быстрее всех о суде сообщили Regnum (10:45), 47news (11:35) и «Невские новости» (13:00).

Московский окружной военный суд отложил первое заседание по делу о теракте в метро Петербурга на 2 апреля 2019 года. Оно должно было состояться в понедельник, 11 марта. Причиной задержки стало недоставление 11 подсудимых в СИЗО №1 Северной столицы из Москвы.

Дело расследовал СК РФ, оно составляет 127 томов. С адвокатов обвиняемых были взяты подписки о неразглашении. Расследование завершили в конце июля 2018 года.

В апреле 2017 года при взрыве самодельной бомбы в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 пассажиров, более 100 были ранены.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала регистрация врио губернатора Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте». Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (14:36), ДП (14:45) и Regnum (14:50).

Беглов попросил пользователей социальной сети сообщать о проблемах горожан и помогать с их решением. Он заявил: «Честно признаюсь, социальными сетями никогда не пользовался, но понимаю, что в современном мире социальные сети – это не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения».

Администрация «ВКонтакте» подтвердила подлинность страницы.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала подготовка к навигации в Петербурге. Первыми об этом написали «Фонтанка» (10:55), АБН (11:00) и АиФ (11:10).

В ночь на вторник, 12 марта, разведут Володарский. Переправа будет недоступна для автомобилистов с 2:00 до 5:45.

«Далее, вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов по Неве и Малой Неве. Разводки мостов по другим рукавам Невы продолжатся до 20 апреля – до даты начала навигации по ним», – отметили в «Мостотресте». Всего таких разводов будет более 50.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.