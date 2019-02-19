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Картина дня: волна эвакуаций в Петербурге и смерть Карла Лагерфельда

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© Фото: «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

Темы дня

Какие здания были эвакуированы и где умер известный модельер.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала волна эвакуаций в Петербурге. Об эвакуации университета ИТМО быстрее всех сообщили P1spb (14:55), ДП (15:30) и АБН (15:40).

Ложные сообщения о заминировании различных зданий в городе стали появляться утром в понедельник, 18 февраля. За сутки поступили угрозы в отношении более тысячи объектов. Эвакуация проводилась из 436 зданий. На улицы вывели около 90 тыс. человек. Сотрудники МЧС привлекались к работе на 111 объектах.

Эвакуация коснулась посетителей супермаркетов «Лента» и «О'Кей», «Новой Голландии», десятка ТЦ, а также сетей быстрого питания «Макдоналдс» и KFC. Как уточнили в Смольном, за день эвакуировали 36 школ и один детский сад.

Во вторник, 19 февраля, были эвакуированы несколько ТЦ, включая «Озерки», «Пик», «Жемчужная Плаза», «Планета Нептун», «Экополис» и «Априори», школы №№ 111, 207, госпиталь ветеранов на Дальневосточном проспекте, четыре корпуса университета ИТМО и общежитие на Альпийском переулке, магазин «Азбука вкуса» у станции метро «Приморская».

Второй новостью, по версии «Монитора», стала смерть модельера и дизайнера Карла Лагерфельда. Оперативнее всех из петербургских СМИ об этом сообщили Shuum (14:40), «Невские новости» и ДП (14:45).

Лагерфельд умер в Париже в возрасте 85 лет. О дате и месте похорон станет известно позже.

Как сообщает газета Le Figaro, в последние несколько недель модельер плохо себя чувствовал. Издание Paris Match уточняет, что Лагерфельда госпитализировали ночью 18 февраля. Причины смерти пока не называются.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало выставление на торги здания бывшей чулочной фабрики «Красное знамя» в Петербурге за 176 млн рублей. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:50), «Фонтанка» (15:35) и АБН (16:00).

«Российский аукционный дом (РАД) назначил торги по поручению Агентства по страхованию вкладов. На продажу выставлено имущество ликвидируемого банка ООО Коммерческий банк “Инвест-Экобанк” – трехэтажное здание площадью 9,5 тыс. кв. метров», – сообщили в РАД.

Торги будут проходить до 25 мая, стоимость лота будет постепенно снижаться. Начальная цена торгов – 176,4 млн рублей, минимальная цена – 97 млн рублей.

Здание расположено на улице Красного Курсанта около станции метро «Чкаловская». В нем работает несколько бизнес-центров и магазин навигационных систем.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Regnum и ДП.

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