Картина дня: капремонт дорог, рекордная высота снежного покрова и новый советник Беглова

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стали планы на ремонт дорог в 2019 году в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (10:10), ДП (10:20) и «Фонтанка» (11:15).

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга утвердил Адресную программу капремонта дорог на 2019 год. Она будет стоить 1,2 млрд рублей и затронет 22 адреса общей площадью 268,91 тыс. кв. м и протяженностью 24,57 км, из которых 14 объектов переходят с прошлых лет.

Продолжится ремонт Ярославского проспекта, улицы Салова, Шлиссельбургского шоссе, Складской улицы, Парашютной улицы, Среднеохтинского проспекта (трамвайные пути). Окончится ремонт проспекта Стачек, Нейшлотского переулка, Барклаевской улицы, улицы Турку и Оспиенко (1-й этап), проспекта Авиаконструкторов (трамвайные пути). В КРТИ планируют установить несколько остановок в Кировском и Фрунзенском районах.

Начнется ремонт Индустриального проспекта возле дома №40, шоссе Революции, Рощинской улицы, улицы Профессора Попова, Корабельной улицы и других. На пересечении Петергофского шоссе и проспекта Буденного планируют переложить инженерные сети, создать «островки безопасности», установить светофоры. В программу включено финансирование проектно-изыскательских работ по 29 адресам улично-дорожной сети города.

В прошлом году на капремонт выделили 1,23 млрд рублей. Были закончены работы по 7 объектам площадью 56,81 тыс. кв. м и протяженностью 12,147 км.

Второй новостью, по версии «Монитора», стал новый рекорд высоты снежного покрова этой зимы в Петербурге. Первыми об этом написали «Фонтанка» (14:30) и ДП (14:47) и АиФ (17:30).

Утром в четверг, 7 февраля, высота снежного покрова достигла 49 см. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Предыдущим рекордом была отметка в 48 см: такую высоту снега на улицах наблюдали 24 января и 6 февраля. «В Питере мало проблем со снегом? Получите еще!» – написал Леус в социальной сети.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало назначение врио губернатором Петербурга Александром Бегловым своего нового советника Владимира Рябовола. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (11:50), АБН (12:00) и АиФ (12:35).

Рябовол ранее на протяжении 23 лет занимал должность руководителя северо-западного представительства рекламной компании Russ Outdoor. В настоящий момент он занимает пост президента Национальной ассоциации визуальных коммуникаций.

Работать в правительстве Рябовол будет штатным сотрудником на окладе без конкретной спецификации. На новую должность он вступил еще 22 января.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», АБН и Gazeta.SPb.