Активисты сорвали рекламы «Скандинавской ярмарки» в Центральном районе Петербурга и сложили их у дверей администрации

Активисты из группы «Центральный район за комфортную среду обитания» сорвали рекламы «Скандинавской ярмарки» и сложили их у дверей помещения, в котором пройдет мероприятие, а также у дверей администрации района.

Участники сообщества пишут, что на ярмарке продают контрафактную и некачественную продукцию.

Из объявлений следует, что «Скандинавская ярмарка» должна пройти в пятницу, 18 января, в доме №128 по Невскому проспекту.