Активисты сорвали рекламы «Скандинавской ярмарки» в Центральном районе Петербурга и сложили их у дверей администрации

Лучшее в Петербурге
Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой
«Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.
Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.
Топ-5 общественных бань Петербурга
«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных парных, где можно отдохнуть и набраться сил в ожидании весны.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.