Библиотеку имени Ленина в Петербурге реконструируют в «библиотеку нового поколения» к сентябрю 2019 года

С 9 января начнется реконструкция библиотеки имени Ленина на улице Воскова, 2. Ее обещают превратить в масштабный информационно-библиотечный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В библиотеке должны модернизировать все помещения и создать специальные зоны для проведения культурных мероприятий. В ней смогут удобно расположиться большое количество посетителей (в отдельные дни библиотеку посещают до 500 читателей). В настоящий момент здание закрыто. С 9 января будет работать временный пункт обслуживания на улице Большая Пушкарская, 64.

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 2 января посетил библиотеку имени Ленина в рамках проверки Петроградского района. Он отметил, что подрядчику следует ускориться и сдать проект не к 1 сентября, а к 25 августа, чтобы перед началом учебного года дети могли пользоваться книгохранилищем.

Проект по созданию «библиотеки нового поколения» был инициирован администрацией города в 2018 году. На него потратят 46,5 млн рублей.